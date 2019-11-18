"Исламское государство" возрождается: разведка раскрыла детали

Топ-террористы бегут из Ирака в Турцию, где вербуют новых сторонников

Террористы ИГИЛ / Фото: Сегодня

В Сирии и Ираке готовится массовый побег осужденных боевиков террористической группировки "Исламского государства" из тюрем – джихадисты готовятся возродить организацию после ликвидации лидера Абу Бакра аль-Багдади.

Об этом глава военной разведки Ирака генерал-майор Саад аль-Аллак заявил в интервью американскому каналу CNN. Он сказал, что его коллеги узнали о планах террористов, перехватив их переговоры.

"Мировому сообществу нужно предпринять колоссальные усилия, чтобы разобраться с этой проблемой, поскольку эти преступники могут покинуть тюрьмы и вернуться в свои страны", – сказал иракский генерал, уточнив, что боевики представляют опасность для стран Европы, Азии и севера-запада Африки.

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Иракские власти уже уведомили турецкие власти о девяти высокопоставленных боевиках, которые сбежали из Сирии и Ирака в Турцию. Некоторые из них отвечали за финансирование группировки, а двое были "одними из лучших изготовителей бомб, которые когда-либо были у ИГ".

"Некоторые представители командования группировки бежали на север, я имею в виду, в соседние страны и в приграничные территории, такие как город Газиантеп в Турции", – сказал аль-Аллак.

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Глава иракской разведки уверен, что сбежавшие в Турцию боевики вербуют новых сторонников.

Напомним, ранее стало известно, что турецкие силовики схватили одну из жен убитого главаря ИГ аль-Багдади.

Кроме того, на прошлой неделе в Киевской области задержали одного из ключевых руководителей террористической организации "Исламское государство". Операция Службы безопасности Украины проходила совместно с Министерством внутренних дел Грузии и ЦРУ.

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