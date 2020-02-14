Используемая США база в Ираке подверглась ракетной атаке

После ударов двух ракет типа «катюша» в небо над базой были подняты американские самолеты

Иракская военно-воздушная база К1 в Киркуке на севере страны, используемая американскими войсками, подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщил телеканал "Аль-Арабия".

По информации телестанции, после ударов двух ракет типа "катюша" в небо над базой были подняты американские самолеты. О пострадавших информация пока не поступала.

Сенат Конгресса США одобрил резолюцию, ограничивающую полномочия американского президента Дональда Трампа в вопросе использования вооруженных сил против Ирана без соответствующего разрешения со стороны законодателей.

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Как сообщалось, парламент Ирака принял резолюцию, требующую от правительства мер по выводу иностранных войск с иракской территории, прекращения сотрудничества с международной коалицией против ИГ.

Побудительным мотивом стала операция американских военных в Ираке, в результате которой погибли командир иранского спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани и заместитель руководителя Сил народной мобилизации (СНМ) Ирака (Аль Хашд аш-Шааби) Абу Махди аль-Мухандис.

В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

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