Исторический момент в еврейском государстве: Израиль получил правительство с двумя премьерами

В Израиле, где ранее нашли мертвым дипломата, ранее работавшего в Украине, утвердили новый состав правительства.

Об этом сообщает Jewish News.

Кнессет (парламент) Израиля 73 голосами "за" и 46 "против" одобрил состав нового правительства, которое представил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, положив конец более чем годовому политическому тупику.

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"Народ хотел единства, и это то, что он получил", - сказал Нетаньяху парламентариям, отметив, что стремится избежать четвертых парламентских выборов.

Отмечается, что правительство одновременно включает в себе двух премьер-министров. Таким образом это исторический момент в еврейском государстве, когда присягу составляет правительство ротационного обмена, который возглавят два премьера: Биньямин Нетаньяху и Бени Ганц, которые будут сменять друг друга.

Состав нового правительства на этот раз определял Нетаньяху. Когда его сменит Ганц, он сможет назначить других министров.

Согласно его соглашению с лидером партии "Кахоль-Лаван" Бенни Ганцем, который был его противником на выборах, Нетаньяху останется премьер-министром в течение 18 месяцев, после чего должен будет передать власть своему новому партнеру. Ганц до того, как станет премьером, займет в новом кабинете пост министра обороны.

В правительстве будет 36 министров – это рекордное число в истории Израиля.

Напомним, что политический кризис в Израиле продолжался 18 месяцев. В стране в течение года трижды проходили выборы, и всегда и правые, и левые партии получали в парламенте примерно одинаковое количество мест, что препятствовало формированию правительства. По итогам выборов в апреле и сентябре 2019 года ни Ганцу, ни Нетаньяху не удалось сформировать правительство.

После выборов в марте 2020 года Нетаньяху и Ганц провели переговоры по формированию ротационного правительства, которые успешно завершились в конце апреля.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, с которым поговорил о Холокосте и рассказал ему три истории про евреев.

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Израильский премьер поблагодарил Украину за поддержку еврейского народа в противостоянии убийствам евреев во время Холокоста. Он рассчитывает на усиление и углубление отношений между Украиной и Израилем.

Также Зеленский подчеркнул, что Израиль является одним из ключевых торговых партнеров Украины в регионе Ближнего Востока.

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