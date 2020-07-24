Истребитель США перехватил в небе над Сирией иранский лайнер: видео

В небе над Сирией, где недавно американский самолет-разведчик потрепал нервы россиянам, произошел новый инцидент с участием ВВС США.

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В четверг вечером американский истребитель F-15 вплотную приблизился к пассажирскому самолету иранской авиакомпании Mahan Air. Как сообщают СМИ, в результате вынужденных маневров самолета пострадали три пассажира, а также несколько членов экипажа. Лайнер направлялся в Ливан и успешно приземлился в аэропорту Бейрута, где совершил дозаправку, а затем вернулся в Тегеран, передает ТАСС.

Официальный представитель Центрального командования Вооруженных сил (СЕНТКОМ) США Билл Урбан позже прокомментировал инцидент. По его словам, истребитель F-15 держался на безопасном расстоянии от пассажирского самолета.

"Как только пилот F-15 идентифицировал летательный аппарат как пассажирский самолет Mahan Air, F-15 благополучно увеличил дистанцию от самолета. Профессиональное сопровождение проводилось в соответствии с международными стандартами", - заявил он.

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Урбан говорил об одном истребителе F-15, хотя СМИ сообщали, что их было два.

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По его словам, американский самолет выполнял задание в рамках операции "Непоколебимая решимость", которую проводит в Сирии группа стран во главе с США, в районе зоны Эт-Танф, где находится американская военная база. Истребитель находился на "безопасном расстоянии в 1 тыс. метров от авиалайнера", когда решил убедиться, что это пассажирский самолет.

"С целью обеспечения безопасности военнослужащих коалиции на базе Эт-Танф был проведен визуальный осмотр (авиалайнера)", - пояснил Урбан.

Тем временем в Сети появилось видео перехвата иранского лайнера.

Перехват иранского лайнера истребителем США. Источник: Ruptly

Ранее сообщалось, что в Сирии беспилотник атаковал российскую базу.

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