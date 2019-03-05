Истребитель ВВС Индии сбил пакистанский беспилотник
Инцидент произошел возле города Биканер в штате Раджастхан
Вечером в понедельник, 4 марта, истребитель Су-30 ВВС Индии сбил пакистанский беспилотник, который нарушил воздушное пространство страны.
Инцидент произошел возле города Биканер в штате Раджастхан, передает агентство ANI.
Сообщается, что беспилотник мог проводить разведку вблизи индийских военных позиций в пустыне.
Обломки беспилотника упали на территории Пакистана.
Напомним, что утром 4 марта Пакистан и Индия возобновили обстрелы на линии контроля в индийском штате Джамму и Кашмир.
Причиной напряженности в отношениях Нью-Дели и Исламабада стало нападение 14 февраля в Джамму и Кашмире на автоколонну индийских военных, которое унесло жизни 45 человек. Ответственность за атаку взяла на себя радикально сепаратистская группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда").
В минувший вторник Индия нанесла авиаудар по лагерю этой группировки в подконтрольной Пакистану части Кашмира. В среду пакистанские ВВС в ответ ударили по индийским военным объектам. Нью-Дели и Исламабад выступили с утверждениями, что сбили самолеты друг друга в ходе воздушного боя.
Ситуация в Джамму и Кашмире – единственном штате Индии, где большинство составляют мусульмане, остается напряженной уже многие годы. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от Индии. Нью-Дели обвиняет Исламабад в поддержке террористов, Пакистан опровергает эти заявления.
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