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Истребитель ВВС Индии сбил пакистанский беспилотник

Сегодня, 04:03

Инцидент произошел возле города Биканер в штате Раджастхан

Фото: Getty Images
Истребитель ВВС Индии сбил пакистанский беспилотник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/dde/2a5/5c7dde2a5e0ab.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/dde/2a5/5c7dde2a5e0ab.jpg Другие страны Инцидент произошел возле города Биканер в штате Раджастхан

Вечером в понедельник, 4 марта, истребитель Су-30 ВВС Индии сбил пакистанский беспилотник, который нарушил воздушное пространство страны.

Инцидент произошел возле города Биканер в штате Раджастхан, передает агентство ANI.

Сообщается, что беспилотник мог проводить разведку вблизи индийских военных позиций в пустыне.

Обломки беспилотника упали на территории Пакистана.

Напомним, что утром 4 марта Пакистан и Индия возобновили обстрелы на линии контроля в индийском штате Джамму и Кашмир.

Причиной напряженности в отношениях Нью-Дели и Исламабада стало нападение 14 февраля в Джамму и Кашмире на автоколонну индийских военных, которое унесло жизни 45 человек. Ответственность за атаку взяла на себя радикально сепаратистская группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда").

В минувший вторник Индия нанесла авиаудар по лагерю этой группировки в подконтрольной Пакистану части Кашмира. В среду пакистанские ВВС в ответ ударили по индийским военным объектам. Нью-Дели и Исламабад выступили с утверждениями, что сбили самолеты друг друга в ходе воздушного боя.

Ситуация в Джамму и Кашмире – единственном штате Индии, где большинство составляют мусульмане, остается напряженной уже многие годы. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от Индии. Нью-Дели обвиняет Исламабад в поддержке террористов, Пакистан опровергает эти заявления.

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Тег Индия, Пакистан, беспилотник, конфликт

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