Истребитель южнокорейских ВВС потерпел крушение в Желтом море

Оба пилота успели катапультироваться и были спасены

Фото: Pixabay

Истребитель южнокорейских ВВС потерпел крушение в Желтом море //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/61e/fa4/5c761efa4762d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/61e/fa4/5c761efa4762d.jpg 2019-02-27T07:40:00+02:00 Другие страны Оба пилота успели катапультироваться и были спасены

Истребитель KF-16 ВВС Республики Корея потерпел крушение во время выполнения полета над Желтым морем. Об этом сообщило командование военно-воздушных сил страны.

Как выяснилось, двухместный самолет упал спустя три минуты после вылета с базы в Кунсане. Оба пилота истребителя успели катапультироваться и были спасены.

"Они возвращаются на базу, состояние обоих военнослужащих хорошее", — говорится в сообщении.

На данный момент командование ВВС сформировало штаб для расследования причин происшествия.

Напомним, ранее у побережья Японии столкнулись истребитель-бомбардировщик F/A-18 и транспортный самолет-заправщик КС-130. Оба самолета взлетели с базы морской пехоты США Ивакуни и выполняли учебный полет. На момент крушения на борту самолетов находилось семь человек.

А в Индии потерпел крушение многофункциональный истребитель ВВС страны "Мираж-2000". Катастрофа произошла в городе Бангалуру (штат Карнатака) при выполнении испытательного полета после модернизации на предприятии авиастроительной корпорации Hindustan Aeronautics Limited. Оба пилота успели катапультироваться, но ни один из них не выжил. Первый пилот погиб при приземлении, а второй скончался от ран в госпитале.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.