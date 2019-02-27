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Истребитель южнокорейских ВВС потерпел крушение в Желтом море

Сегодня, 07:40

Оба пилота успели катапультироваться и были спасены

Фото: Pixabay
Истребитель южнокорейских ВВС потерпел крушение в Желтом море //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/61e/fa4/5c761efa4762d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/61e/fa4/5c761efa4762d.jpg Другие страны Оба пилота успели катапультироваться и были спасены

Истребитель KF-16 ВВС Республики Корея потерпел крушение во время выполнения полета над Желтым морем. Об этом сообщило командование военно-воздушных сил страны.

Как выяснилось, двухместный самолет упал спустя три минуты после вылета с базы в Кунсане. Оба пилота истребителя успели катапультироваться и были спасены.

"Они возвращаются на базу, состояние обоих военнослужащих хорошее", — говорится в сообщении.

На данный момент командование ВВС сформировало штаб для расследования причин происшествия.

Напомним, ранее у побережья Японии столкнулись истребитель-бомбардировщик F/A-18 и транспортный самолет-заправщик КС-130. Оба самолета взлетели с базы морской пехоты США Ивакуни и выполняли учебный полет. На момент крушения на борту самолетов находилось семь человек. 

А в Индии потерпел крушение многофункциональный истребитель ВВС страны "Мираж-2000". Катастрофа произошла в городе Бангалуру (штат Карнатака) при выполнении испытательного полета после модернизации на предприятии авиастроительной корпорации Hindustan Aeronautics Limited. Оба пилота успели катапультироваться, но ни один из них не выжил. Первый пилот погиб при приземлении, а второй скончался от ран в госпитале.

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Тег крушение, истребитель, Южная Корея, желтое море

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Источник:

ТАСС

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