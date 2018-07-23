Истребители НАТО пять раз за неделю перехватывали самолеты РФ над Балтикой

По версии Минобороны Литвы, полеты проводились как по заранее согласованным планам, так и без согласования

Над Балтийским морем на прошлой неделе истребители НАТО пять раз сопровождали российские военные самолеты. Об этом сообщает Минобороны Литвы.

В сообщении говорится, что дежурящие на литовской авиабазе Зокняй истребители ВВС Португалии и Испании для сопровождения российских самолетов Ил-20 и Ан-26 поднимались в воздух 16, 17 и 20 июля, в том числе 16 и 20 июля – дважды.

"Полеты совершались над Балтийским морем в Калининградскую область и из нее", – сообщили в ведомстве.

По версии Минобороны Литвы, полеты проводились как по заранее согласованным планам, так и без согласования с поддержанием связи с наземными центрами управления.

Ранее британские истребители "Тайфун" поднялись над Черным морем для того, чтобы сопроводить российский самолет радиолокационной разведки Ил-20 вблизи базы НАТО.

Как сообщалось, в марте 2018 года два американских самолета, самолеты Германии, Дании и командования НАТО, а также два самолета Швеции одновременно провели многочасовые разведывательные полеты вблизи сухопутных и морских границ России.