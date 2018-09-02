Истребители ВВС Германии будут охранять воздушное пространство Эстонии

В понедельник, 3 сентября, истребители ВВС Германии Eurofighter, начнут проводить полеты в Эстонии. Об этом сообщили в пресс-службе главного штаба эстонских Сил обороны.

Немецкая авиация будет летать в отдалении от населенных пунктов и на высоте не ниже 152 м, сообщили в ведомстве. Всего в Эстонию прибыло пять истребителей из Нейбурга.

В состав отряда ВВС Германии входит около 160 военнослужащих, которые сменили в Эстонии отряд из Франции.

"Жители балтийских стран надеются на нас. Мы рядом, мы профессионально выполняем свои задачи и преданны им, как и в прежние годы", – заявил в связи с ротацией командующий ВВС Германии генерал-лейтенант Инго Герхартц.

По решению НАТО, страны Североатлантического альянса с 29 марта 2004 охраняют воздушное пространство Латвии, Литвы и Эстонии, не имеющих своих истребителей.

Отмечается, что на авиабазе Шяуляй в Литве несут дежурство бельгийские летчики на четырех истребителях F-16.

Напомним, в Украине начались крупные военные учения "Шторм-2018" Военно-морских сил совместно с другими родами войск, на которых отрабатывается отражение атаки с моря и противодействие вражескому десанту.

Также на днях провели учения военная авиация и сухопутные войска – военные ударили из танков и вертолетов. Это мероприятие также проходило в рамках тренировки по защите морского побережья Украины от возможно агрессии с Азовского направления.

Ранее более 60 единиц военной техники Вооруженных сил Бельгии доставили в Литву, где они войдут в состав сводного батальона НАТО передового базирования. Теперь бельгийские войска находятся ближе к границе с Россией.