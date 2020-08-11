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Итоги второй ночи восстания в Беларуси: тысячи человек задержаны

11 августа, 14:49

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

В МВД страны назвали количество арестованных демонстрантов и пострадавших силовиков

В результате протестов, которые охватили Беларусь после завершения шестых президентских выборов, были задержаны больше двух тысяч человек.

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Об этом сообщила в своем Telegram пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова, отметив, что митинги были несанкционированы властями страны.

По ее словам, в ночь на 11 августа самые массовые протесты прошли в Бресте, Могилеве, Минске и Новополоцке, а в двух последних правоохранители "были вынуждены" активно применять средства для разгона протестующих.

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"Министерством внутренних дел в пределах компетенции приняты необходимые меры по охране правопорядка и обеспечению общественной безопасности", – добавила Чемоданова.

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Представительница МВД заявляет о "многочисленных нападениях на сотрудников милиции и повреждения транспортных средств", в результате чего пострадали 21 сотрудник органов внутренних дел и военнослужащий внутренних войск, а пятеро были госпитализированы.

О пострадавших среди гражданского населения в министерстве не сообщали. Накануне сообщалось о 39 пострадавших среди правоохранителей и более 50 среди демонстрантов.

Напомним, по окончании выборов президента Беларусь охватили массовые протесты, которые переросли в противостояние демонстрантов с ОМОНом. Полиция применила водометы, шумовые гранаты, слезоточивый газ и прочие спецсредства. Официально подтверждена гибель одного демонстранта.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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протест беспорядки демонстрация Выборы в Беларуси
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