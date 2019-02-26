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Из армии Мадуро бегут солдаты: количество дезертиров выросло до 320

Сегодня, 20:16

В Колумбии посчитали венесуэльских солдат, которые попросили предоставить им убежище

Фото: AFP
Из армии Мадуро бегут солдаты: количество дезертиров выросло до 320 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/580/431/5c7580431c9c5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/580/431/5c7580431c9c5.jpg Другие страны В Колумбии посчитали венесуэльских солдат, которые попросили предоставить им убежище

Количество венесуэльских дезертиров, которые покинули Вооруженные силы Боливарианской республики, перевалило за три сотни человек, заявил председатель миграционной службы Колумбии Кристиан Крюгер.

"На сегодняшний день число сбежавших превысило 320 человек. Каждый час ситуация меняется. Сейчас около 28 венесуэльских военных просят помощи в городе Кукута", — сказал он в эфире радио RCN.

Глава миграционной службы заверил, что власти Колумбии тщательно проверяют каждого дезертира, анонсировав открытие пропускные пункты на границе с Венесуэлой с 27 февраля, которые были закрыты в ночь на воскресенье.

Напомним, ранее сообщалось, что в Колумбию дезертировали 270 венесуэльских военнослужащих.

Как мы уже писали, из-за скандала с гумпомощью Николас Мадуро разорвал отношения с Колумбией и дал венесуэльским дипломатам 24 часа, чтобы вернуться на родину.

Мы также сообщали о двух офицерах, которые перешли через границу из Венесуэлы в Бразилию. По данным полковника Жеоржеса Фереса Канаана имеют звание сержанта и прибыли на территорию Бразилии пешком и без оружия, но в военной форме.

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Тег Венесуэла, Колумбия, армия, революция, госпереворот, дезертирство

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Источник:

ТАСС

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