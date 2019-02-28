Из Индии не могут вылететь как минимум 12 украинцев – МИД

В результате обострения отношений между Пакистаном и Индией был отменен рейс "Дели – Астана",

Фото: AFP

Из Индии не могут вылететь как минимум 12 украинцев – МИД //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7ee/a60/5c77eea602fbc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7ee/a60/5c77eea602fbc.jpg 2019-02-28T16:26:00+02:00 Другие страны В результате обострения отношений между Пакистаном и Индией был отменен рейс «Дели – Астана»,

Из аэропорта в Дели имени Индиры Ганди из-за закрытия воздушного пространства вследствие противоречий Индии и Пакистана не могут вылететь как минимум 12 украинцев. Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

По его словам, в результате обострения отношений между Пакистаном и Индией был отменен рейс "Дели – Астана", на котором граждане Украины должны улетать из Индии.

"Оказались там по меньшей мере 12 граждан Украины, среди которых один ребенок. Может быть это количество больше, потому что, возможно, не все сейчас там, в аэропорту находятся. Кто-то может находиться за его пределами", – сказал Погорельцев.

Он отметил, что в аэропорту находится украинский консул, который решает ситуацию.

Дипломат старается максимально перебронировать билеты на ближайшие рейсы. Уже частично это удалось, но ближайший день – пока на послезавтра, уже часть людей перебронировали. Остальные решает этот вопрос и параллельно решается вопрос размещения наших граждан для того, чтобы некоторое время жить и переночевать, пока они не смогут вылететь.

"Посольство для усиления направило еще двух сотрудников для решения вопроса на месте, имеется в виду – в аэропорту", - сказал Погорельцев.

Он выразил надежду, что принятые меры обеспечат максимально быстрое решение вопросов возвращения в Украину граждан.

В то же время, пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко заявила на брифинге, что Украина внимательно следит за тревожным развитием событий между Индией и Пакистаном и "теми неоднозначными сообщениями, которые поступают из Нью-Дели и Исламабада".

"Послу Украины в Индии и Пакистане поручено осуществлять постоянный мониторинг ситуации и безотлагательно информировать МИД Украины", - заявила Зеленко.

"Считаем, что Индия и Пакистан должны решать все противоречия путем именно мирных двусторонних переговоров на основе положений Симлуцкого соглашения", – сказала Зеленко.

Напомним, из-за обострения отношений Пакистан и Индия закрывают воздушное пространство для коммерческих рейсов и аэропорты.

Напряженность между Пакистаном и Индией, которые имеют ядерное оружие, возросла после нападения смертника в Кашмире, в результате которого погиб по меньшей мере 41 индийский полицейский. Ответственность за нападение взяла на себя базирующаяся в Пакистане группировка "Джайши-э-Мохаммад".

Ранее в МИД Украины заявили, что на фоне нового витка эскалации на границе Индии и Пакистана гражданам Украины следует воздержаться от поездок в индийские приграничные районы.

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