Из Индии смогли вылететь часть застрявших в аэропорту украинцев – МИД
Остальные украинцы смогут вылететь из Нью-Дели завтра, сообщили дипломаты
Из Дели уже вылетели пять украинцев, рейс которых ранее был отменен в связи с напряжением отношений Индии и Пакистана. Об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД Украины.
"Отмена авиарейса – это всегда эмоции, тревога. Но консул рядом, и вопрос постепенно решается. Утром из Дели вылетела часть украинцев, рейс которых был отменен, часть – вечером, остальные – завтра рейсом МАУ", – говорится в сообщении.
Как уточнил заместитель директора департамента – начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Василий Кирилич, из Индии вылетели пять украинских граждан.
Ранее сообщалось, что из аэропорта в Дели имени Индиры Ганди из-за закрытия воздушного пространства вследствие противоречий Индии и Пакистана не могут вылететь как минимум 12 украинцев.
Напомним, из-за обострения отношений Пакистан и Индия закрывают воздушное пространство для коммерческих рейсов и аэропорты.
Напряженность между Пакистаном и Индией, которые имеют ядерное оружие, возросла после нападения смертника в Кашмире, в результате которого погиб по меньшей мере 41 индийский полицейский. Ответственность за нападение взяла на себя базирующаяся в Пакистане группировка "Джайши-э-Мохаммад".
В МИД Украины заявили, что на фоне нового витка эскалации на границе Индии и Пакистана гражданам Украины следует воздержаться от поездок в индийские приграничные районы.
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