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Из Индии смогли вылететь часть застрявших в аэропорту украинцев – МИД

Сегодня, 09:42

Остальные украинцы смогут вылететь из Нью-Дели завтра, сообщили дипломаты

Фото: AFP
Из Индии смогли вылететь часть застрявших в аэропорту украинцев – МИД //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7ee/a60/5c77eea602fbc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7ee/a60/5c77eea602fbc.jpg Другие страны Остальные украинцы смогут вылететь из Нью-Дели завтра, сообщили дипломаты

Из Дели уже вылетели пять украинцев, рейс которых ранее был отменен в связи с напряжением отношений Индии и Пакистана. Об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД Украины.

"Отмена авиарейса – это всегда эмоции, тревога. Но консул рядом, и вопрос постепенно решается. Утром из Дели вылетела часть украинцев, рейс которых был отменен, часть – вечером, остальные – завтра рейсом МАУ", – говорится в сообщении.

Как уточнил заместитель директора департамента – начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Василий Кирилич, из Индии вылетели пять украинских граждан.

Ранее сообщалось, что из аэропорта в Дели имени Индиры Ганди из-за закрытия воздушного пространства вследствие противоречий Индии и Пакистана не могут вылететь как минимум 12 украинцев.

Напомним, из-за обострения отношений Пакистан и Индия закрывают воздушное пространство для коммерческих рейсов и аэропорты.

Напряженность между Пакистаном и Индией, которые имеют ядерное оружие, возросла после нападения смертника в Кашмире, в результате которого погиб по меньшей мере 41 индийский полицейский. Ответственность за нападение взяла на себя базирующаяся в Пакистане группировка "Джайши-э-Мохаммад".

В МИД Украины заявили, что на фоне нового витка эскалации на границе Индии и Пакистана гражданам Украины следует воздержаться от поездок в индийские приграничные районы.

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Тег Индия, Пакистан, украинцы, мид

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Источник:

УНИАН

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