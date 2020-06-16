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Из Ирана в Украину везли дыни с героином: фото и видео

16 июня, 18:00

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Азербайджанские таможенники помешали попасть в нашу страну крупной партии тяжелых нароктиков

Иностранные партнеры продолжают мешать наркотикам попасть в Украину – ранее в Египте прервали цепочку поставки психотропных веществ под видом спортивного питания, а теперь Азербайджан перехватил больше центнера героина.

Как сообщили на сайте Государственного таможенного комитета Азербайджана, 16 июня сотрудники ведомства обнаружили крупную партию тяжелых наркотиков, которые должны были попасть в Украину с овощами.

Так, при досмотре азербайджанскими таможенниками грузовика Scania, который ехал из иранского города Астара в Киев с якобы дынями, помидорами и баклажанами, в ящиках служебный пес обнаружил 200 пакетов со 108 кг героина.

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Это уже не первая в этом месяце попытка переправить в Украину крупную партию наркотиков из Ирана. 3 июня в грузовике с дынями на азербайджанской границе обнаружили больше 545 кг героина. Водителя арестовали по обвинению в контрабанде и незаконном изготовлении, приобретении, хранении, перевозке или сбыте наркотиков.

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Начато расследование.

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Напомним, ранее замначальника департамента противодействия наркопреступности Вячеслав Сафонов сообщил сайту "Сегодня", что в основном наркотики попадают в Украину из Афганистана и Латинской Америки – их завозят морским путем либо автомобильным, после чего часть из веществ оседает в нашей стране, а остальное – транзитом попадает в страны ЕС.

Также сообщалось, что, кроме украинской полиции, с распространением в Украине наркотиков борется и 36-летний американец Дэвид Пластер.

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Азербайджан Иран наркотики контрабанда наркотрафик героин Украина

Источник: ТАСС

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