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Из рабства освободили 70 мальчиков и мужчин в Нигерии – видео

15 октября, 17:43

Детей и взрослых мужчин насиловали так называемые учителя Корана

В Нигерии освободили из рабства 70 мальчиков и мужчин. Полиция начала рейды в так называемых исламских школах. Вместо того, чтобы обучать Корану, юношей держали в рабстве и насиловали. Самому младшему из них 7 лет, а самому старшему – 40. В начале сентября спецназовцы уже освобождали людей из такой псевдо-школы. Тогда наручники сняли с трех сотен ребят. Президент Нигерии Мухаммаду Бухари призвал местные власти положить конец издевательствам над детьми в таких заведениях и сотрудничать с полицией.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что людей в клетках и кандалах обнаружили в государстве Тринидад и Тобаго. Религиозная организация, которая руководила так называемым реабилитационным центром, должна была лечить наркоманов и адаптировать к нормальной жизни бывших заключенных.

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Проблема издевательств над пациентами в "реабилитационных центрах" остро стоит и в Украине. Так ранее мы сообщали о том, что в Харькове разоблачили такой "реабилитационный центр", где избивали и заставляли мусульман читать Библию. Основным методом работы с алкогольной и наркотической зависимостью стали издевательства и физическое насилие.

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Нигерия ислам рабство наручники

Источник: Сегодня

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