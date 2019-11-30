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Из сектора Газа по Израилю выпустили ракету

30 ноября, 01:12

Это четвертая ракета, выпущенная из сектора Газа по Израилю за неделю

/ Фото: Pixabay

Израильские военные сообщили, что засекли запуск ракеты из сектора Газа по территории еврейского государства.

"Одна ракета были запущена из сектора Газа по израильской территории", — говорится в сообщении, опубликованном армейской пресс-службой в Twitter.

По ее информации, это четвертая ракета, выпущенная из сектора Газа по Израилю за неделю.

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Напомним, что ранее самолеты Армии обороны Израиля нанесли удары по военным целям движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел еврейского государства.

"В ответ на запуск ракет из сектора Газа по израильской территории истребители Армии обороны Израиля поразили несколько террористических целей ХАМАС в южной части сектора Газа, включая цех по производству вооружений", — говорится в распространенном военными заявлении.

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"Армия Израиля считает движение ХАМАС ответственным за любые события, происходящие в секторе Газа. ХАМАС будет сталкиваться с последствиями своих действий, направленных против израильских граждан", — добавили в пресс-службе.

Ранее палестинские радикалы из сектора Газа выпустили две ракеты по израильской территории, одна из них была перехвачена системой ПВО "Железный купол".

Как известно, конфликт между Израилем и сектором Газа обострился.

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Израиль сектор Газа ХАМАС конфликт Ближний Восток

Источник: ТАСС

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