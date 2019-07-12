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Из сектора Газа выпустили ракету по территории Израиля

12 июля, 23:38

В Израиле сработали сирены воздушной тревоги

Фото: AFP

Израильские военные сообщили, что засекли запуск ракеты из сектора Газа по южным районам еврейского государства. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"После срабатывания сирен воздушной тревоги в кибуце Нир-Ицхак и кибуце Суфа (относятся к региональному совету Эшколь —ред) был идентифицирован запуск ракеты из сектора Газа по территории Израиля", — говорится в распространенном военными коммюнике.

Напомним, что конфликт между Израилем и сектором Газа обострился. 13 июня система ПВО "Железный купол" перехватила ракету над кибуцем Нирим. Ракетные тревоги прозвучали в Ашкелоне и по периметру сектора Газа.

Как мы писали ранее, 4 мая палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по Израилю более 600 ракет, 150 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

В ответ израильские военные поразили порядка трех сотен военных целей радикалов в секторе Газа. Среди атакованных объектов в пресс-службе армии назвали "несколько тоннелей и подземную инфраструктуру боевиков, военные лагеря, склады и оружейные цеха, пусковые установки ракет". В воскресенье израильские военные ликвидировали связанного с ХАМАС палестинского финансиста, ответственного, по утверждениям пресс-службы, за передачу денежных средств от Ирана вооруженным группировкам в секторе Газа. По данным телеканала "Аль-Хадас", всего не менее 14 палестинцев погибли, десятки пострадали с 4 мая в результате израильских ударов по сектору Газа.

Кроме того, ранее сообщалось о гибели одной израильтянки в результате ракетных обстрелов.

Стоит отметить, что это уже не первое обострение между сторонами этой весной. Так,в марте израильтяне и палестинцы также обменялись ракетными ударами, но при посредничестве Египта все же смогли заключить неофициальное перемирие.


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Тег Израиль, сектор Газа, ракета, обстрел

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Источник:

ТАСС

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