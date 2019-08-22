Из сектора Газа запустили ракету по Израилю

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Израильские военные засекли запуск второй за несколько часов ракеты из сектора Газа по территории еврейского государства. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад был засечен запуск ракеты из сектора Газа по израильской территории. В результате сработала сирена оповещения об атаке в незаселенной местности", — говорится в распространенном военными заявлении.

Ранее в четверг истребители армии Израиля поразили ряд военных целей в морском лагере ХАМАС в северной части сектора Газа в ответ на ракету, которая была выпущена радикалами из палестинского приморского анклава по израильской территории в среду вечером.

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Напомним, что 31 июля кабинет безопасности Израиля утвердил строительство 6 тысяч единиц жилья для еврейских поселенцев в Восточном Иерусалиме, что вызвало недовольство арабского населения.

Добавим, что конфликт между Израилем и сектором Газа обострился. 13 июня система ПВО "Железный купол" перехватила ракету над кибуцем Нирим. Ракетные тревоги прозвучали в Ашкелоне и по периметру сектора Газа.

Как мы писали ранее, 4 мая палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по Израилю более 600 ракет, 150 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

В ответ израильские военные поразили порядка трех сотен военных целей радикалов в секторе Газа. Среди атакованных объектов в пресс-службе армии назвали "несколько тоннелей и подземную инфраструктуру боевиков, военные лагеря, склады и оружейные цеха, пусковые установки ракет". В воскресенье израильские военные ликвидировали связанного с ХАМАС палестинского финансиста, ответственного, по утверждениям пресс-службы, за передачу денежных средств от Ирана вооруженным группировкам в секторе Газа. По данным телеканала "Аль-Хадас", всего не менее 14 палестинцев погибли, десятки пострадали с 4 мая в результате израильских ударов по сектору Газа.

Кроме того, ранее сообщалось о гибели одной израильтянки в результате ракетных обстрелов.

Стоит отметить, что это уже не первое обострение между сторонами этой весной. Так, в марте израильтяне и палестинцы также обменялись ракетными ударами, но при посредничестве Египта все же смогли заключить неофициальное перемирие.

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