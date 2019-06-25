Сделать стартовой
26,19
29,84
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Из тюрьмы в Уругвае сбежал известный босс итальянской мафии

25 июня, 03:23

Морабито и трое других заключенных "сбежали через дыру в крыше здания

Фото: AFP

Босс итальянской мафии Ндрангета Рокко Морабито сбежал из тюрьмы в столице Уругвая Монтевидео, где он ожидал экстрадиции в Италию.

Как передает AFP, 52-летний Морабито и трое других заключенных "сбежали через дыру в крыше здания". Во время побега они ограбили жителей соседнего дома.

Морабито был задержан в центре Монтевидео в 2017 году после 23 лет, проведенных в бегах. Одного из главарей клана Ндрангета называют "кокаиновым королем" Милана. Он входил в список самых разыскиваемых преступников Италии.

Первоначально он был арестован по обвинению в фальсификации документов, удостоверяющих личность, но позже дело переквалифицировали. Его должны были экстрадировать в Италию по обвинению в торговле наркотиками.

Напомним, ранее итальянские карабинеры объявили о задержании 33 активных членов Ндрангеты. Подозреваемым были предъявлены обвинения в отмывании денег, незаконном обороте наркотиков, создании фиктивных предприятий и покушении на убийство.

Ранее сообщалось, что один из боссов сицилийской мафии – 67-летний Джузеппе Даинотти – был застрелен в центре Палермо.

А о задержании главы мафии "Коза ностра" смотрите в видеоролике:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Италия, Уругвай, тюрьма, побег, мафиозо

Вы сейчас просматриваете новость " Из тюрьмы в Уругвае сбежал известный босс итальянской мафии". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Италии поймали одного из самых разыскиваемых мафиози

3 марта, 21:05

Ди Лауро схватили в квартире на юге Неаполя

В Италии задержали одного из самых опасных членов Коза ностры

5 октября 2018, 23:58

Задержанный разыскивался итальянскими властями с 2016 года

Назван самый вредный суп, который так любят россияне

Обильное питье: печальные последствия

Зеленский одним словом описал скандал с Радой

Виноваты родители: в деле об убийстве Кирилла поворот

Всплыли подробности выстрела копами в 5-летнего мальчика

Ученые выяснили, почему очищенную воду пить опасно

Зеленский уволил глав еще трех ОГА и назначил и.о.

"Жалкий неудачник": британский боксер оскорбил Владимира Кличко

"Ненатуральная!": Ани Лорак ужаснула сеть новыми фото

Украинские школьники смешно перепели хит KAZKA «Плакала»

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Водители, бухгалтеры и адвокаты станут не нужны: какие профессии вскоре могут исчезнуть

Вчера, 07:37

В течение последующих 10 лет исчезнет почти половина сегодняшних профессий

На рынке труда в Украине назревает коллапс: работодатели не берут на работу людей старше 40, а молодежи не хватает

Вчера, 07:00

Больше всего сотрудников среди старшего поколения, а вот молодежи сильно не хватает

Охота на кнопкодавов и прогульщиков: "пианистов" в Раде хотят наказывать тюрьмой

23 июня, 07:51

Документ подадут на неделе. Эксперты: нужны штрафы и лишение мандата

Где-то жара, а где-то дожди и прохлада: прогноз погоды в Украине на неделю

22 июня, 07:37

В понедельник, 24 июня дождей и небольшой прохлады стоит ждать только в западных областях

Пьяных россиянок жестко проучили за насмешки над "мовой"

В Нафтогазе назвали новую цену на газ для населения

О чем «рассказывает» анализ крови и как его надо сдавать
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь