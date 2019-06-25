Из тюрьмы в Уругвае сбежал известный босс итальянской мафии

Морабито и трое других заключенных "сбежали через дыру в крыше здания

Фото: AFP

Босс итальянской мафии Ндрангета Рокко Морабито сбежал из тюрьмы в столице Уругвая Монтевидео, где он ожидал экстрадиции в Италию.

Как передает AFP, 52-летний Морабито и трое других заключенных "сбежали через дыру в крыше здания". Во время побега они ограбили жителей соседнего дома.

Морабито был задержан в центре Монтевидео в 2017 году после 23 лет, проведенных в бегах. Одного из главарей клана Ндрангета называют "кокаиновым королем" Милана. Он входил в список самых разыскиваемых преступников Италии.

Первоначально он был арестован по обвинению в фальсификации документов, удостоверяющих личность, но позже дело переквалифицировали. Его должны были экстрадировать в Италию по обвинению в торговле наркотиками.

Напомним, ранее итальянские карабинеры объявили о задержании 33 активных членов Ндрангеты. Подозреваемым были предъявлены обвинения в отмывании денег, незаконном обороте наркотиков, создании фиктивных предприятий и покушении на убийство.

Ранее сообщалось, что один из боссов сицилийской мафии – 67-летний Джузеппе Даинотти – был застрелен в центре Палермо.

А о задержании главы мафии "Коза ностра" смотрите в видеоролике:

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