Из Украины в Грузию экстрадировали одного из лидеров ИГИЛ (видео)

Задержанного под Киевом боевика ИГИЛ отправили из Украины в Тбилиси

Служба безопасности Украины передала Грузии одного из ключевых лидеров террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ), которого ранее задержали в Киевской области.

Как сообщили в украинской спецслужбе, иностранец по кличке "Аль Бара Шишани" находился в международном розыске Интерпола и был задержан 12 ноября 2019 года в Киевской области – он незаконно прибыл в Украину летом 2018 года, используя поддельный паспорт.

Находясь на украинской территории, террорист продолжал координировать деятельность специальных ячеек "ИГИЛ" – так называемых "Амниятов".

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Как сообщили в Службе государственной безопасности Грузии, задержанным оказался один из ключевых руководителей "Исламского государства" Цезарь Тохосашвили.



"В Тбилисский международный аэропорт был экстрадирован из Украины гражданин Грузии Цезарь Тохосашвили (он же Аль Бара Шишани), который обвиняется в терроризме и был объявлен в розыск по "красному циркуляру" Интерпола", — сказано в сообщении.

По данным грузинской спецслужбы, в 2015 году Тохосашвили отправился в Сирию и принял участие в боях против правительственных сил. Тогда же он вступил в ряды террористической группировки.

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Установлено, что Тохосашвили был тесно связан с влиятельными лидерами ИГИЛ, которые также являются уроженцами Грузии – Тарханом Батирашвили, известным как Абу Умар аш-Шишани и международным террористом Ахмедом Чатаевым.

В Тбилиси суд заочно приговорил Тохосашвили к тюремному заключению. Его обвиняли по статье о членстве и участии в террористической организации. Которое наказывают лишением свободы на срок до 15 лет.

Также сообщается, что Цезарь Тохосашвили — уроженец села Омало Ахметского муниципалитета, в августе 2018 года появились данные о его смерти – якобы он со своей женой и детьми погиб при бомбежке.

Тогда семья Тохосашвили в течение двух дней получала соболезнования от односельчан, в их доме проходила панихида. Спустя некоторое время Тохосашвили вышел на связь с находящимися в Грузии родственниками, сообщив, что он жив.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп официально заявил о ликвидации самого опасного террориста в мире. Он отметил, что у Америки нет сомнений в гибели главаря Абу Бакра аль-Багдади, потому что удалось проверить его ДНК. Как сообщили СМИ, останки террориста сбросили в море.

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Отметим, что решение о ликвидации архитеррориста в деревне Бариша было принято более месяца назад, но из-за выведения американских войск и начала турецкой военной операции "Источник мира" этот план пришлось отложить.

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