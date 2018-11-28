Из-за аномальной жары в Австралии летучие лисицы нападают на людей, тысячи животных погибли

Аномальная жара, обрушившаяся на австралийский штат Квинсленд, стала причиной массовой гибели летучих лисиц. По данным властей региона, за минувшие два дня только в его северной части погибли более 3,5 тысяч особей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Эс-би-эс.

Температура воздуха на территории Квинсленда днем достигает 46 градусов Цельсия и не опускается ниже 40 градусов ночью. Массовая гибель животных, относящихся к отряду рукокрылых, зафиксирована в городах Кернс, Эдмонтон и Таунсвилл.

По словам сотрудника департамента здравоохранения штата Ричарда Гэира, высокая температура дезориентирует животных, в результате чего они нападают на людей.

"За последние 24 часа мы зафиксировали десятки случаев нападения летучих мышей и лисиц на людей. Также лисицы могут быть агрессивны, когда люди пытаются поднять их с земли, чтобы помочь, а их царапины и укусы могут быть очень опасны", – сказал он в интервью радиостанции Эй-би-си.

Укусы летучих лисиц представляют большую опасность для людей, поскольку животные могут быть носителями смертельно опасного вируса Нипах. Он вызывает воспаление мозга и тяжелые респираторные заболевания. Пока от него нет вакцины, при этом почти в 70% случаев заболевания заканчиваются летальным исходом.

Летучие лисицы являются самыми большими представителями рукокрылых. Они обитают в тропиках и субтропиках Южной и Юго-Восточной Азии, на Мадагаскаре, в Австралии и Океании. В январе текущего года в Австралии уже была отмечена массовая гибель летучих лисиц в штате новый Южный Уэльс. Тогда из-за аномально высоких температур за десять дней погибли около 40 тыс. особей.

Напомним, на Прикарпатье спасенные мишки впервые в жизни залегли в спячку. Животных спасли из "зверских" условий содержания в Херсоне и почти год они проходили психологическую реабилитацию.

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