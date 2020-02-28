Из-за авиаудара в Сирии погибло более 20 турецких военных (видео)

В сирийской провинции Идлиб произошел авиаудар, жертвами которого стали 22 человек. Об этом сообщил губернатор провинции Хатай Рахми Доган.

"В Идлибе погибло 22 наших военных. Остаются тяжело раненные солдаты, им оказывается помощь", — сказал он в эфире телеканала NTV.

Первоначально сообщалось о девяти погибших турецких военных.

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На фоне сообщений о потерях турецкой армии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл экстренное совещание по вопросам безопасности. Об этом сообщает агенство Anadolu.

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В Сети появилось видео авиаудара. Но кто отвественный за авиаудар, пока не сообщается.

Видео: Reuters

Напомним, что в начале февраля конфликт Турции и России в сирийском Идлибе заострился. Турецкие войска атаковали авиацию Военно-космических сил РФ в сирийской провинции Идлиб, которая в последнее время стала камнем раздора между Анкарой, с одной стороны, и Москвой и Дамаском – с другой.

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