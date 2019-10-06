Из-за беспорядков десятки миллионеров Гонконга пытаются сбежать в Ирландию

После начала протестов количество заявок от гонконгских богачей увеличилось в 10 раз

После начала беспорядков в Гонконге примерно в 10 раз выросло количество заявок на предоставление ирландского гражданства обеспеченными жителями этого города-острова.

Об этом сообщает Sunday Times, ссылаясь на данные Bartra Wealth Advisors – ирландской государственной программы, которая предполагает предоставление статуса резидента страны по ускоренной процедуре при условии инвестирования в экономику Ирландии не менее миллиона евро.

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По словам директора по работе со странами Азии Джеймса Хартшорна, если до начала протестов в Гонконге им поступило лишь 10 заявок, то после – около 100.

В то же время, если прежде стать жителями Ирландии желали лишь "два или три" жителя Гонконга, то из-за беспорядков их количество превысило 30.

Напомним, ранее на этой неделе полицейские впервые применили огнестрельное оружие против участников демонстраций в Гонконге, в результате чего 18-летний студент получил ранение груди и попал в больницу. В знак поддержки демонстранты провели тихую акцию, сделав множество бумажных журавликов.

"Сегодня" уже сообщали, что массовые протесты в Гонконге вспыхнули три месяца назадиз-за инициированного местными властями законопроекта об экстрадиции подозреваемых в нарушении китайских законов из Гонконга на материковый Китай. Под давлением общественности глава администрации Гонконга Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну антиправительственных протестов.

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