Из-за блэкаута в Венесуэле решили объявить четверг третьим выходнымм

Отключение электроэнергии приостановило рабочую деятельность в стране и школьные занятия

Фото: AFP

Из-за блэкаута в Венесуэле решили объявить четверг третьим выходнымм //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/14f/ce0/5c914fce0732e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/14f/ce0/5c914fce0732e.jpg 2019-03-28T04:22:57+02:00 Другие страны Отключение электроэнергии приостановило рабочую деятельность в стране и школьные занятия

Власти Венесуэлы приняли решение объявить четверг, 28 марта, выходным днем из-за проблем с подачей электричества на большей части Боливарианской Республики. Об этом сообщил министр связи и информации Хорхе Родригес.

"Напряженно работая над восстановлением национальной энергетической системы, пострадавшей от самого серьезного террористического акта в истории Венесуэлы, правительство Боливарианской Республики решило приостановить рабочую деятельность в стране и школьные занятия завтра, в четверг, 28 марта", — написал он в Twitter.

Родригес сообщил, что значительная часть территории Венесуэлы осталась без электричества в результате диверсии на крупнейшей в стране ГЭС имени Симона Боливара. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что перебои в системе электроснабжения наблюдались в 17 штатах страны. Министр обвинил политических противников властей в организации "атаки на национальную систему электроснабжения". Затем он сообщил о почти полном восстановлении подачи электричества на территории республики, однако вскоре после этого проинформировал о новых серьезных перебоях в энергоснабжении.

Вечером 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без света. Согласно данным властей, причиной стала диверсия на крупнейшей в стране ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар. По многим обесточенным регионам страны прокатилась волна грабежей, только в штате Сулия ущерб от действий злоумышленников превысил 50 млн долларов.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро возложил ответственность за аварию на "американский империализм", Госдепартамент США отверг эти обвинения.

Национальная ассамблея (однопалатный парламент, контролируемый противниками Мадуро) 11 марта по просьбе лидера оппозиции Хуана Гуайдо объявила о введении в республике чрезвычайного положения из-за отключений электроэнергии. Министр связи и информации Хорхе Родригес 12 марта заявил, что подача электричества восстановлена практически на всей территории страны.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".

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