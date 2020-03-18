G20 созывают на экстренный онлайн-саммит из-за коронавируса

Саудовская Аравия хочет объединить усилия всех стран ради реагирования на пандемию и ее последствия

Саудовская Аравия, которая в этом году возглавила клуб стран "Большой двадцатки", созывает его членов из-за всемирной пандемии коронавируса COVID-19.

Эр-Рияд хочет провести внеочередной саммит клуба уже на следующей неделе, причем в целях предотвращения распространения инфекции саудовские власти предложила онлайн-формат встречи, говорится в заявлении G20.

Саудовские власти хотят разработать скоординированные меры реагирования на пандемию, а также на гуманитарные и экономические последствия, к которым она приведет.

Реклама

""Большая двадцатка" будет действовать совместно с международными организациями любым способом, признанным необходимым для смягчения воздействия пандемии. Лидеры G20 предложат скоординировать политику для защиты людей и защиты мировой экономики", – говорится в обнародованном 17 марта заявлении.

Основой саммита станут наработки министров финансов и глав Центральных банков G20, высших должностных лиц здравоохранения, торговли и иностранных дел.

В тренде Консульство Украины в Чехии закрыло двери перед соотечественниками: фото

Напомним, что на данный момент в мире насчитывается более 204 тыс. инфицированных, а число жертв превысило 8 тыс. В то же время более 82 тыс. человек выздоровели.

При этом Саудовскую Аравию вирус не обошел – здесь зафиксирован 171 инфицированный.

Больше о том, как планета пытается побороть эпидемию, вы можете узнать в онлайн-хронике "Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта и все подробности" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама