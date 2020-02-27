Из-за коронавируса китайские клубы и диджеи проводят онлайн-рейвы

Один из клубов смог заработать на одном из таких мероприятий 104 тысячи долларов

Из-за вспышки смертельного коронавируса COVID-19 китайские клубы и диджеи начали устраивать онлайн-рейвы, которые умудряются собирать достаточно большую аудиторию.

Так, за первые 30 минут к онлайн-вечеринке пекинского клуба SIR TEEN присоединились 100 тысяч человек, а клуб TAXX смог заработать на одном из таких мероприятий 104 тысячи долларов, сообщает Business Insider.

Отмечается, что в ходе подобных мероприятий китайцы активно комментируют происходящее, а некоторые из них даже делятся роликами того, как они танцуют в своих комнатах.

"Облачные рейвы" проходят на видеоплатформе Douyin, а также на местном аналоге приложения TikTok. На них клубы транслируют выступления артистов в прямом эфире, а иногда демонстрируют и уже записанные заранее сеты.

В тренде Коронавирус бушует в Италии: что нужно знать

Ранее мы писали о том, что в китайском городе Ухань, откуда распространился новый коронавирус, устроили танцы в карантинном пункте. В сети появилось видео, как медперсонал в защитных костюмах танцует с пациентами в масках.Таким образом медики решили поднять настроение людям со слабыми симптомами вируса, которые лечатся в больнице.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама