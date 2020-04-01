Из-за коронавируса "отменили" 1 апреля: за шутки грозит даже тюрьма

Разные страны по-разному реагируют на распространение фейков о COVID-19 в День смеха

1 апреля традиционно считается одним из самых веселых дней календаря, так как именно тогда отмечается День дурака, или День дурака – кому как угодно.

Однако в этом году, когда мир охвачен пандемией коронавирусной болезни COVID-19, от которой ежедневно умирают тысячи человек, многие страны пересмотрели целесообразность традиции шутить на 1 апреля.

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Так, например, правительство Таиланда, пригрозило 5 годами тюрьмы "шутникам", которые будут распространять фейковые заявления о заражении.

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Также призвала не шутить о вирусе и президент Тайваня Цай Инвэнь, напомнив, что распространителям ложной информации о COVID-19 светит три года тюрьмы и около 99 тысяч долларов штрафа.

А вот служба кибербезопасности штата Махараштра в Индии приравняла шутки о коронавирусе к распространению паники и выразила готовность судиться с каждым, кто будет их распространять.

Министерство здравоохранения Германии тоже обратилось к немцам c лозунгом "Корона это не шутка" и призвало воздержаться от розыгрышей на тему вируса.

Из крупных компаний от первоапрельской традиции отказались в Google, где раньше неоднократно разыгрывали пользователей интернета.

"Наша главная задача сейчас – помогать людям, поэтому оставим шутки на апрель следующего года, который несомненно будет веселее этот", – говорится в письме, которое получили работники Google.

Напомним, что в России также ввели уголовную ответственность за распространение заведомо ложной информации о COVID-19 – в этой стране за фейки об эпидемии можно лишиться свободы на пять лет.

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