Из-за коронавируса перестали производить знаменитое пиво и выпускают зеков из тюрем: главные события мира

Дональд Трамп избавился от разведчика, который "подвел" его под импичмент, а в Лиссабоне жестоко убили строителя-украинца из-по Львова, который приехал на заработки. ТОП-5 новостей международной жизни в специальном материале сайта "Сегодня".

Из-за коронавируса прекратили выпускать пиво Corona

Мексиканское пиво Corona, продажи которого упали из-за всемирной пандемии коронавирусной болезни COVID-19, теперь вовсе прекратили выпускать. Как пишет Daily Mail, о приостановлении работы до "самого минимума" сообщила пивоваренная компания Grupo Modelo. Но 5 апреля производство остановится полностью.

Такое решение было принято на фоне правительственного распоряжения закрыть все предприятия, которые не представляют критической важности.

При этом в компании выразили надежду на то, что она сможет продолжить работу завода, "если правительство посчитает целесообразным выпустить некоторые разъяснения, подтверждающие, что пиво является агропромышленным продуктом". Сельскохозяйственная сфера продолжает свою работу.

Помимо того, в Grupo Modelo сообщили о готовности перевести 75% сотрудников на удаленную работу и обеспечивать при этом поставки пива.

В Португалии жестоко убили украинца-заробитчанина

Фото: соцсети

В Португальской столице Лиссабоне инспекторы миграционной службы убили гражданина Украины 40-летнего Игоря Гоменюка, который направлялся в Бельгию для работы на стройке с двумя товарищами.

11 марта гражданин Украины прилетел в Лиссабон в качестве туриста рейсом из Турции. Сотрудники миграционной службы (SEF) приняли решение о том, что пассажир отправится следующим рейсом обратно в Стамбул, но украинец якобы начал яростно сопротивляться полиции. После потасовки его отправили в медсанчасть в центре временной помощи аэропорта, где задержанного, предположительно, и забили до смерти.

"Жертва была убита в комнате медицинской помощи, где нет камер видеонаблюдения. Признаки насилия на трупе не оставляют никаких сомнений. Они указывают, что иностранный гражданин был жестоко избит до смерти, в том числе с помощью ударов ногами, когда он не мог сопротивляться. Утром 12-го, когда он был найден в агонии, он был в наручниках и лежал на животе. Собранные экспертные доказательства не оставляют сомнений в совершении убийства, которое произошло в ситуации чрезвычайного насилия", – сообщил лиссабонский телеканал TVI.

В результате были задержаны три сотрудника миграционной службы, подозреваемые в смерти украинца, – 42, 43 и 47 лет. Также стало известно, что директор и заместитель директора Лиссабонского пограничного управления SEF прекратили свои обязанности. Против них возбуждено служебное расследование.

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Погибший работал сезонным строителем, преимущественно весной и летом, в Польше, России и Бельгии. Теперь вдовой осталась жена Игоря Оксана – школьная учительница начальных классов, и сиротами – двое детей: 14-летняя девочка и восьмилетний мальчик.

В китайском Ухане около 15% кошек заражены коронавирусом

Около 15% животных в Ухане заражены COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты наблюдений ученых из Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета, размещенные в электронной научной библиотеке bioRxiv.

В ходе исследования ученые посетили приюты для животных, находящиеся в разных частях Уханя. Они взяли образцы крови у 102 бродячих и домашних кошек.

"Наши данные показывают, что COVID-19 заразил популяцию кошек в Ухане во время вспышки, – говорится в исследовании. – Мы открыли антитела к COVID-19 в организме более десяти кошек из Уханя. Это указывает на то, что нечто похожее может происходить и в других регионах Земли, которые охвачены эпидемией".

Эксперты утверждают, что вирус может передаваться от одного животного к другому воздушно-капельным путем, но не сообщается, могут ли кошки заразить людей. В то же время случаи передачи вируса от кошек к человеку пока не зафиксировали.

Предполагается, что вирус в организм животных мог попасть как при контактах с людьми, так и в результате взаимодействий с частицами вируса, которые накопились на поверхности различных объектов окружающей среды.

На сегодня тестов на коронавирус для кошек не существует. Для обнаружения инфекции ученые изобрели специальные индикаторы на основе белков оболочки SARS-CoV-2. Биологи утверждают, что на кошек инфекция действует также сильно, как и на людей.

Напомним, первый случай передачи коронавируса от человека к кошкезарегистрирован в Гонконге. Об этом говорится в распространенном сообщении Всемирной организации по охране здоровья животных.

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Трамп "отомстил" разведчику, который рассказал о его разговоре с Зеленским

Президент США Дональд Трамп уведомил Конгресс США о своем намерении уволить генерального инспектора разведывательных служб страны Майкла Аткинсона, сыгравшего ключевую роль в запуске процедуры импичмента американского лидера. Покинуть свой пост Аткинсон должен через 30 дней.

"Крайне важно, чтобы я в полной мере доверял людям, назначаемым на должность генерального инспектора. К этому инспектору это больше не относится", – цитирует газета письмо Трампа законодателям.

По данным издания, президент в течение нескольких месяцев обдумывал идею увольнения Аткинсона.

В прошлом году Аткинсон уведомил Конгресс США о получении жалобы от некоего сотрудника разведки. Она касалась июльского телефонного разговора президента США с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Содержание беседы в конечном счете стало поводом для начала процедуры импичмента в отношении Трампа. Как считают политические оппоненты американского лидера, республиканец Трамп якобы пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности в Украине Хантера Байдена – сына своего политического противника Джозефа Байдена – в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Во Франции и США массово освобождают заключенных

Власти Соединенных Штатов, где установлен новый мировой рекорд по смертям от коронавируса, решили освободить часть заключенных. Так, генеральный прокурор США Уильям Барр поручил Федеральному бюро тюрем США переводить заключенных из мест лишения свободы под домашний арест из-за угрозы распространения нового коронавируса. Как сообщило агентство, на данный момент 91 заключенный и 50 сотрудников 122 тюрем США инфицированы.

"Вам поручено перевести под домашний арест после 14-дневного карантина всех заключенных, которые, на ваш взгляд, являются подходящими кандидатами для такого отбывания наказания", - приводит текст поручения генпрокурора агентство Reuters.

По его данным, это распоряжение в первую очередь коснется преступников, которые содержатся в тюрьмах в Элктоне (штат Огайо) и Данберри (штат Коннектикут), так как там сложилась наиболее серьезная ситуация с распространением нового коронавируса.

В свою очередь, во Франции уже освободили 6266 заключенных. Так, по состоянию на 1 апреля в 188 французских учреждениях отбывания наказания содержались 66 309 человек, за две недели их количество уменьшилось почти на 10 процентов.

Министерство юстиции инициировало кампанию досрочного освобождения тех, у кого заканчивается срок лишения свободы или есть проблемы со здоровьем. Количество заключенных уменьшается еще и потому, что на фоне эпидемии юридический аппарат работает медленно, а людей в тюрьмы доставляют меньше, отметил источник.

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