Из-за коронавируса в Китае умерло 41 человек

Число инфицированных увеличилось до 1287 человек

/ Фото: REUTERS/Stringer

Еще 15 человек умерли в китайской провинции Хубэй в результате пневмонии, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщило агентство AFP. Таким образом, общее число жертв болезни в Китае возросло до 41 человека.

Агентство Reuters свою очередь проинформировало, что число инфицированных увеличилось до 1287 человек.

Власти Китая 31 декабря 2019 года уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии неизвестного типа в Ухане — крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Возбудитель болезни — коронавирус 2019-nCoV — был установлен 7 января. Он также выявлен во Вьетнаме, Республике Корея, США, Сингапуре, Таиланде и Японии. ВОЗ признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.

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Ранее сообщалось, что в Украине впервые зафиксировали подозрение на коронавирус. Об исследовании каждого из случаев подозрения на коронавирус проинформируют население Украины, уверяют власти.

Напомним, что сейчас официально подтверждена гибель 26 человек в результате заражения коронавирусом 2019-nCoV. Еще 849 человек считаются инфицированными в Китае, а в 13 городах объявлен карантин.

С масштабами распространения инфекции, методами борьбы, онлайн-картой и другими подробностями вы можете ознакомиться в специальной онлайн-хронике на сайте "Сегодня".

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