Из-за масштабных пожаров в Австралии тысячи коал считают погибшими

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В результате масштабных пожаров в Австралии могли погибнуть тысячи коал. Огонь распространился на территорию обитания этих животных. Из-за жары жаждущие животные выходят на дороги и просят у людей воду. Об этом сообщили власти Австралии.

Как говорится в источнике, на северном побережье страны проживало около 28 тысяч коал.

"Около 30 процентов территории, где они проживали, сейчас уничтожено. Точнее узнаем, когда утихнут пожары и можно будет оценить ситуацию", – заявила министр окружающей среды Австралии Сьюзан Ли.

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Между тем австралийские СМИ сообщили о случае, когда в результате 40-градусной жары в Южной Австралии коала вышла на дорогу и просила группы велосипедистов воды.

"Я ехала на велосипеде и остановилась. Животное подошла прямо ко мне, довольно быстро, как для коалы, и я напоила ее водой из всех наших бутылок. Она даже взобралась на мой велосипед. Никто из нас никогда не видел ничего подобного", – рассказала велосипедистка Анна Хьюслер.

Напомним, что дым от масштабных лесных пожаров, охвативших северо-восток Австралии, распространился на большую часть восточного побережья штата Новый Южный Уэльс.

Из-за стихийного бедствия в стране объявили "катастрофический", самый высокий, уровень опасности.

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