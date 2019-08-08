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Из-за наводнения в Индии объявили массовую эвакуацию: подробности

Сегодня, 08:29

За последнюю неделю в штате из-за инцидентов, связанных с подъемом воды, погибли не менее 16 человек.

Наводнение в Индии

Наводнение в Индии / Фото: AFP

Порядка 130 тыс. человек эвакуированы из зоны затопления в западном индийском штате Махараштра, на который обрушились мощные муссонные ливни.

Как сообщает в четверг телеканал NDTV, за последнюю неделю в штате из-за инцидентов, связанных с подъемом воды, погибли не менее 16 человек.

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По этой информации, в некоторых регионах Махараштры за минувшие 15 дней выпала четырехмесячная норма осадков. Особенно пострадали округа Колхапур и Сангли. Местные власти обратились за помощью к военным для проведения эвакуации жителей пострадавших регионов.

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"Чтобы справиться с этой ситуацией, мы получили помощь со стороны Национальных сил реагирования на стихийные бедствия, армии и флота", – цитирует телеканал главного министра штата Давендру Фаднависа.

В конце июня в Южную Азию пришел муссон, который стал одним из самых сильных за последние десять лет. Проливные дожди с грозами вызвали проблемы с транспортным сообщением, обрушение зданий и многочисленные несчастные случаи в разных регионах страны.

Ранее мы сообщали, что ликвидация последствий наводнения в Иркутской области , включая обеспечение жильем и восстановление дорог, по предварительным данным, обойдется в 31,2 млрд рублей (490 млн долл.). Такие цифры были озвучены на основе данных отраслевых министерств. В эту сумму вошли затрата на строительство нового жилья для тех, кто его лишился, а также покупка жилплощадей на вторичном рынке, а также стоимость восстановления дорог.

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Индия эвакуация наводнение

Источник: ТАСС

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