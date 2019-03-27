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Из-за наводнения в Перу обрушился дом: под завалами погибли люди

Сегодня, 12:38

Самой вероятной причиной частичного коллапса здания называют подтопление

Из-за наводнения в Перу обрушился дом: под завалами погибли люди Другие страны Самой вероятной причиной частичного коллапса здания называют подтопление

Девять человек погибли и еще 12 были травмированы в результате обрушения стены дома в Перу.

Как сообщают местные СМИ, трагедия произошла в помещении, в котором люди собрались на молитву.

Самой вероятной причиной частичного коллапса здания называют подтопление.

Ливни и наводнения продолжаются в стране уже второй месяц. В результате обрушившейся стихии пострадали по меньшей мере 13 тыс. человек и около полусотни погибли.

По прогнозам синоптиков ливни не утихнут минимум до конца недели.

Напомним, ранее в этом году в результате обрушения стены отеля в перуанской провинции Абанкай, где отмечала свадьбу пара, 15 человек погибли и еще 29 пострадали.

Кроме того, сообщалось и о другом последствии стихии – в перуанских горах на оживленную автотрассу сошел селевой поток, спровоцированный сильными ливнями.

Мы также писали о ливнях в бразильском штате Сан-Паулу, которые привели к смерти не менее дюжины человек, коллапсу 54 строений, падению десятков деревьев и трем сильным оползням. Кроме того, из-за ливней были перекрыты множество дорог, а также остановлено движение на одной из линий местной подземки.

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Тег Перу, стихия, наводнение, паводок, ливни, стихийное бедствие

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