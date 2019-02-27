Из-за оползня в Индонезии погиб один человек, десятки находятся под завалами
В результате оползня произошло обрушение поддерживающих конструкций в золотодобывающей шахте
По меньшей мере один человек погиб, более 60 остаются под завалами, вызванными оползнем на незаконном золотодобывающем руднике, который произошел на индонезийском острове Сулавеси в среду. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на официального представителя национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо.
По его данным, инцидент произошел на руднике в округе Болаанг-Монгондоу провинции Северный Сулавеси. В результате оползня произошло обрушение поддерживающих конструкций в золотодобывающей шахте. По меньшей мере один человек погиб, на данный момент спасателям удалось вытащить из-под завалов 13 человек.
27 января в результате наводнения и схода оползней в индонезийской провинции Центральный Сулавеси 68 человек погибли, еще 47 получили ранения, более 3 тысяч местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.
Ранее сообщалось, что в Индонезии из пострадавших от вызванного извержением вулкана Анак-Кракатау цунами районов эвакуировали более 40 тысяч человек. Стихия унесла жизни более 400 человек, более 1,5 тысяч человек обратились за медицинской помощью.
Напомним, цунами было зафиксировано в ночь на 23 декабря в Зондском проливе, разделяющем индонезийские острова Ява и Суматра. Причиной огромной волны стало недавнее извержение вулкана Анак-Кракатау.
Кроме того, 28 сентября в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,4, которое стало причиной возникновения цунами. Тогда разрушительные землетрясение и цунами унесли жизни 2256 человек, более 10,6 тысяч получили ранения.
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