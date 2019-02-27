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Из-за оползня в Индонезии погиб один человек, десятки находятся под завалами

Сегодня, 03:25

В результате оползня произошло обрушение поддерживающих конструкций в золотодобывающей шахте

Фото: AFP
Из-за оползня в Индонезии погиб один человек, десятки находятся под завалами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/950/bf4/5c4950bf4a60b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/950/bf4/5c4950bf4a60b.jpg Другие страны В результате оползня произошло обрушение поддерживающих конструкций в золотодобывающей шахте

По меньшей мере один человек погиб, более 60 остаются под завалами, вызванными оползнем на незаконном золотодобывающем руднике, который произошел на индонезийском острове Сулавеси в среду. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на официального представителя национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо.

По его данным, инцидент произошел на руднике в округе Болаанг-Монгондоу провинции Северный Сулавеси. В результате оползня произошло обрушение поддерживающих конструкций в золотодобывающей шахте. По меньшей мере один человек погиб, на данный момент спасателям удалось вытащить из-под завалов 13 человек.

27 января в результате наводнения и схода оползней в индонезийской провинции Центральный Сулавеси 68 человек погибли, еще 47 получили ранения, более 3 тысяч местных жителей были вынуждены покинуть свои дома. 

Ранее сообщалось, что в Индонезии из пострадавших от вызванного извержением вулкана Анак-Кракатау цунами районов эвакуировали более 40 тысяч человек. Стихия унесла жизни более 400 человек, более 1,5 тысяч человек обратились за медицинской помощью. 

Напомним, цунами было зафиксировано в ночь на 23 декабря в Зондском проливе, разделяющем индонезийские острова Ява и Суматра. Причиной огромной волны стало недавнее извержение вулкана Анак-Кракатау.

Кроме того, 28 сентября в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,4, которое стало причиной возникновения цунами. Тогда разрушительные землетрясение и цунами унесли жизни 2256 человек, более 10,6 тысяч получили ранения. 

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Тег Индонезия, жертвы, оползень, рудник, завалы

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