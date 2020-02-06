Из-за подозрения на коронавирус отправили на карантин еще один круизный лайнер

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Из-за подозрения на коронавирус круизный лайнер World Dream, на борту которого находятся 3600 человек, отправили на карантин в Гонконге.

Об этом сообщает Insider.

"Круизный корабль находится на карантине в Гонконге из-за беспокойства, что трое пассажиров имеют положительный результат теста на коронавирус, и возможна вспышка инфекции", – говорится в сообщении.

Владелец лайнера World Dream – компания Genting Cruise Lines заявила, что представители власти сообщили компании о трех пассажирах, заразившихся коронавирусом, все они были на борту судна в период между 19 и 24 января. Сейчас корабль находится на карантине в гонконгском круизном терминале Кай Так.

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Сообщается, что лайнер начал круиз в конце января и в начале рейса на борту находились 4600 человек. Но часть пассажиров сошли на берег в разных портах. Сейчас на борту лайнера – 1800 пассажиров и 1800 членов экипажа, и ни один из них не может оставлять судно без специального разрешения.

По данным властей Гонконга, около 200 пассажиров World Dream покинули судно непосредственно перед объявлением карантина. Их сейчас пытаются найти.

Как сообщалось, 4 февраля в Японии круизный лайнер Diamond Princess поместили на карантинв порту Йокогамы из-за коронавируса. На борту этого лайнера, по данным МИД, находятся 25 граждан Украины. В тренде Сенат решил судьбу Трампа: все подробности импичмента Если вы, ваши знакомые или близкие оказались на борту судна Diamond Princess, вы можете рассказать об этом редакции "Сегодня" в комментариях под этой статьей либо в форме обратной связи.

Как сообщалось, по состоянию на 6 февраля число инфицированных пневмонией, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 27,4 тыс. человек, 562 жителя умерли.

Заболевание зафиксировано в 24 странах. В Украине пока не зафиксировали ни одного случая инфицирования.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "Коронавирус-убийца все ближе к Украине: что известно о новой пневмонии, онлайн-карта заражений"

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