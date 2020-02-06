Из-за подозрения на коронавирус отправили на карантин еще один круизный лайнер

Из-за подозрения на коронавирус круизный лайнер World Dream, на борту которого находятся 3600 человек, отправили на карантин в Гонконге.
Об этом сообщает Insider.
"Круизный корабль находится на карантине в Гонконге из-за беспокойства, что трое пассажиров имеют положительный результат теста на коронавирус, и возможна вспышка инфекции", – говорится в сообщении.
Владелец лайнера World Dream – компания Genting Cruise Lines заявила, что представители власти сообщили компании о трех пассажирах, заразившихся коронавирусом, все они были на борту судна в период между 19 и 24 января. Сейчас корабль находится на карантине в гонконгском круизном терминале Кай Так.
По данным властей Гонконга, около 200 пассажиров World Dream покинули судно непосредственно перед объявлением карантина. Их сейчас пытаются найти.
Как сообщалось, 4 февраля в Японии круизный лайнер Diamond Princess поместили на карантинв порту Йокогамы из-за коронавируса. На борту этого лайнера, по данным МИД, находятся 25 граждан Украины.
Если вы, ваши знакомые или близкие оказались на борту судна Diamond Princess, вы можете рассказать об этом редакции "Сегодня" в комментариях под этой статьей либо в форме обратной связи.
Как сообщалось, по состоянию на 6 февраля число инфицированных пневмонией, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 27,4 тыс. человек, 562 жителя умерли.
Заболевание зафиксировано в 24 странах. В Украине пока не зафиксировали ни одного случая инфицирования.
Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "Коронавирус-убийца все ближе к Украине: что известно о новой пневмонии, онлайн-карта заражений"
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