Из-за тумана в Аргентине разбился автобус: погибли 13 человек

Пассажирами автобуса были преимущественно пенсионеры, направлявшиеся на курорт

Фото: Pixabay

По меньшей мере 13 человек погибли и еще 45 пострадали в результате ДТП с участием автобуса в аргентинской провинции Тукуман. Об этом сообщил в понедельник телеканал "Тодо нотисиас".

Автобус, следовавший из города Мендоса, перевернулся на повороте. В момент аварии был сильный туман. Водитель, по предварительным данным, не справился с управлением из-за низкой видимости.

Пассажирами автобуса были преимущественно пенсионеры, направлявшиеся в курортный город Термас-де-Рио-Ондо, где расположены термальные источники.

Напомним, в северном индийском штате Джамму и Кашмир автобус с пассажирами упал в ущелье. В аварии погибли 33 человека, еще 22 – получили травмы.

Также мы писали, что по меньшей мере 16 человек погибли в Зимбабве при столкновении пригородного автобуса и грузовика.

Напомним, что на 65-м километре автотрассы Киев — Одесса произошло ДТП с участием грузовика и внедорожника BMW X3. Водитель иномарки BMW X3 при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество грузовику Renault Magnum 480. Водитель грузовика, в свою очередь, пытался избежать столкновения, однако безуспешно.

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