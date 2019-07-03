Из-за угрозы оползней и наводнений в Японии эвакуируют более миллиона человек

В зоне немедленной эвакуации находятся 58 тыс. жилых домов, в которых проживают свыше 1,24 млн человек

В Японии эвакуируют людей из-за угрозы оползней. Фото: AFP

Число жителей юго-западного японского острова Кюсю, получивших в среду приказ об экстренной эвакуации из-за угрозы оползней и наводнений, вызванных сильными ливнями, превысило 1,2 млн человек. Об этом сообщило агентство Киодо.

Отмечается, что в зоне немедленной эвакуации находятся 58 тыс. жилых домов, в которых проживают свыше 1,24 млн человек. Приказ распространяется, в частности, на все население расположенных на острове Кюсю городов Кагосима, Амакуса, Кирисима и Айра. В этих населенных пунктах, как сообщили местные власти, возникла реальная угроза жизни и безопасности людей. Им предложено немедленно укрыться в школах и муниципальных учреждениях, расположенных на возвышенностях.

Стихия уже привела к жертвам – в городе Кагосима в среду погибла пожилая женщина. Она не успела покинуть свой дом, который был раздавлен оползнем, сообщил телеканал Эн-эйч-кей. В префектурах Кагосима и Миядзаки на острове Кюсю власти рекомендовали в общей сложности 310 тысячам человек перебраться в безопасные районы. При осложнении ситуации им может быть приказано покинуть опасную зону.

В настоящее время остров Кюсю накрыла область крайне низкого давления, там идут интенсивные дожди. За сутки в этом районе, как предупредило в среду национальное Метеорологическое управление, может выпасть до 900 мм осадков.

В правительстве Японии в связи с ситуацией на острове Кюсю создан экстренный штаб, в его работе принимает участие премьер-министр Синдзо Абэ. В настоящее время рассматривается возможность отправки подразделений Сил самообороны страны в зону бедствия на помощь местным жителям и спасательным службам.

Напомним, прошлой осенью на японском острове Хоккайдо произошло мощное землетрясение магнитудой 6,6 балла, которое унесло жизни 30 человек и более сотни пострадали.

Мы также писали, о землетрясении магнитудой 6,0 в Японии сообщалось прошлым летом.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Из-за угрозы оползней и наводнений в Японии эвакуируют более миллиона человек". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"