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Из-за вируса-убийцы Китай закрывает на карантин целый город с 11-миллионным населением

23 января, 00:07

Всякое сообщение с городом будет прекращено, жителям не рекомендовано никуда уезжать

Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Утром 23 января власти Китая вводят временный запрет для жителей города Ухань в провинции Хубэй, покидать город. Работа общественного транспорта, аэропорта и вокзалов города будет приостановлена, жителям также не рекомендуют никуда уезжать. Это связано со вспышкой пневмонии, которую вызывает новый тип коронавируса 2019-nCoV, сообщает ТАСС.

"С 10 часов утра (4 ночи по Киеву) 23 января работа общественного транспорта города Ухань, метро, паромов и рейсов дальнего следования временно приостанавливается. Без особых причин жителям не следует покидать город. Исходящие рейсы из аэропорта и вокзалов временно закрыты. О времени их восстановления будет сообщено дополнительно", — говорится в заявлении специального экстренного штаба по борьбе с распространением пневмонии.

Для справки: город Ухань — это административный центр провинции Хубей. По состоянию на конец 2018 года в городе проживало свыше 11 миллионов человек. Все они теперь на карантине.

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Новый опасный вирус начал распространяться именно с этого города: предполагается, что очагом распространения инфекции стал местный рыбный рынок. По последним данным, коронавирус 2019-nCoV уже привел к смерти 17 человек, почти 500 человек инфицированы.

К тому же, он невероятно быстро распространяется: случаи заражения зафиксированы в Японии, Таиланде и даже США.

Все о вирусе и симптомах заражения, а также последнюю информацию о его распространении читайте в нашем материале "Опасный коронавирус из Китая распространяется по миру: все подробности".

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