Из-за вулкана на Филиппинах около 200 тысяч человек могут покинуть свои дома

Фото: Twitter

На Филиппинах из-за вулкана Таал, который проснулся 12 января, могут эвакуировать около 200 тысяч жителей. Об этом сообщает Bloomberg.

В некоторых районах провинции Кавите уже началась эвакуация – свои дома покинули восемь тысяч людей. Всего планируется, что эвакуация будет проводиться в 11 городах.

Кроме того, чиновники приказали закрыть прилегающие школы и правительственные учреждения. В Маниле в связи с ситуацией временно остановил работу международный аэропорт имени Нино Акиноу, отменены около 170 рейсов.

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Как рассказали в филиппинском институте вулканологии и сейсмологии, извержение вулкана может произойти как в течение нескольких часов, так и через несколько дней.

Напомним, что всего за несколько недель до этого, незадолго до Нового года, на центральную часть Филиппин обрушился тайфун "Пханфон" – ветер разрушил дома, выкорчевал деревья и обесточил города и поселки.

Кроме того, в прошлом месяце на юге Филиппин случилось мощное землетрясение, которое унесло жизни четырех человек. Больше всего от стихии пострадала провинция Южный Давао. В правительстве региона рассказали, что еще десятки человек получили ранения.

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