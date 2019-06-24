Из-за взрывов на военных складах в Казахстане пострадали десятки человек (видео)
В городе Арыс разрывают боеприпасы, а эти военные склады находятся рядом с городом
Из-за пожара на военных складах в Казахстане взрываются боеприпасы. Стало известно о десятках пострадавших, некоторые находятся в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает "Радио Азаттык".
По сообщениям медиком, в больницу города Шымкента доставили около двух десятков пострадавших после взрывов на складе боеприпасов вблизи города Арыс, среди них — четыре ребенка. В свою очередь главный врач городской клинической больницы №1 Абылай Донбай рассказал, что состояние трех человек оценивается как тяжелое и они находятся в реанимации.
В то же время в Отырарской районной больнице помощь оказали 34 пострадавшим из-за взрывов. Большинство из них сами обращались за медицинской помощью.
Отметим, что Украине имеет уже такой печальный опыт. За последние пару лет взрывался не один арсенал. Последний раз подобное ЧП произошло в Черниговской области, где гремели взрывы на складах в Ичне.
Также новости "Сегодня" сообщали, как в Украине взрывались военные арсеналы. За последние 15 лет в Украине горели и взрывались шесть складов с боеприпасами, где-то даже и не раз. Началось все с 2003 года.
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