Из закрытой на карантин китайской провинции хотят выбраться более полусотни украинцев

Сейчас известно о 356 украинцах, которые находятся на территории КНР

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Из китайской провинции Хубэй, которую закрыли на карантин из-за вспышки смертельного коронавируса, хочет эвакуироваться 51 украинец. Об этом рассказали в посольстве Украины в КНР, сообщает "УНН".

"По состоянию на 01.02.2020 года посольством установлена связь с 71 гражданином Украины, находящихся в провинции Хубэй. Из них 51 человек (город Ухань – 45 человек, остальные населенные пункты – 6 человек) выразили желание быть эвакуированными в Украину", – сообщили в посольстве.

Дипломаты отметили, что они поддерживают контакты с украинцами, которые находятся в городе Ухань и других городах провинции Хубэй, с помощью сотовой связи и соцсетей.

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"Гражданам Украины, которые находятся в этом регионе, сообщается о возможной эвакуации", - добавили в посольстве.

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Также в дипучреждении рассказали, что по состоянию на 1 февраля 2020 года количество граждан Украины, находящихся на территории КНР и приславших свои данные посольству Украины – 356 человек.

Ранее мы уже сообщали, что от нового коронавируса из Китая нет вакцины и в ближайшее время она не появится. Также в борьбе с вирусом не поможет использование масок и употребление чеснока. Об этом рассказал врач-педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский. Также он назвал людей, для которых коронавирус представляет страшную угрозу.

Напомним, число жертв вирусной пневмонии, которую вызывает новый тип коронавируса, составило уже 259 человек. Еще 11,7 тыс. человек числятся как инфицированные.

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