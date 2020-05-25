Израиль аннексирует часть Палестины: Нетаньяху назвал дату

Премьер-министр Израиля сказал, когда его страна расширит суверенитет на Западном берегу реки Иордан

Израиль принял окончательное решение о частичной аннексии Западного берега реки Иордан, который вместе с сектором Газа считается территориями Палестины, которая ранее разорвала с Иерусалимом все отношения.

Об этом на заседании фракции "Ликуд" в парламенте заявил ее лидер и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"В отношении распространения суверенитета у нас есть оговоренный срок — июль — и мы не намерены его менять", — цитирует Нетаньяху радио "Кан".

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По его словам, речь идет об "исторической возможности", предоставленную мирным планом американского президента Дональда Трампа, которую, как считает Нетаньяху, "нельзя упускать".

Аннексия еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан стала возможной благодаря подписанию коалиционного соглашения с лидером блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганцем – Кнессет утвердил документ, согласно которому израильское правительство может начать распространять свой суверенитет после 1 июля 2020 года.

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35-е правительство Израиля привели к присяге 17 мая. Его формированию предшествовали длительные переговоры, которые едва не привели к очередным досрочным выборам – четвертым за два года.

На церемонии присяги Нетаньяху также поднял тему аннексии палестинских территорий, из-за чего спустя пару дней президент Палестины Махмуд Аббас объявил о прекращении действия всех соглашений с Израилем и США.

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Об очередном витке эскалации между Израилем и сектором Газа, а также чем он завершился, смотрите в видеосюжете:

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