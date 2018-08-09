Израиль атаковал объекты боевиков в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы

Армия обороны Израиля атаковала в среду в ответ на ракетные обстрелы 12 объектов боевиков на территории сектора Газа. Об это сообщила армейская пресс-служба в распространенном коммюнике.

"Израильские истребители атаковали 12 террористических объектов в секторе Газа, включая завод, производивший бетонные блоки для тоннелей, шахту подводного тоннеля для атак с моря на побережье и другие военные цели на территории лагерей, включая фабрику по производству частей для ракет и военный комплекс логистики и связи, – говорится в документе. – Удары были нанесены в ответ на запуск ракет по израильской территории и обстрел автомобиля строительной бригады на границе ранее в среду". Военные также возложили на правящее в палестинском анклаве с 2007 года радикальное движение ХАМАС "ответственность за все, что происходит на территории сектора Газа".

Около 60 минометных снарядов и ракет выпушено палестинскими группировками в среду вечером по израильской территории. Об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Израиль опубликовал видео морских заграждений на границе с Сектором Газа

Ситуация вокруг палестинского анклава вновь обострилась ранее днем, когда, как сообщала армия Израиля, радикалы из сектора обстреляли из огнестрельного оружия гражданских строителей, занятых в работах по возведению фортификационных сооружений вдоль разделительного забора. Вслед за этим израильский танк нанес удар по наблюдательному посту контролирующего Газу движения ХАМАС.

Как передают палестинские СМИ, воздушные рейды продолжаются до сих пор.

По информации Минздрава анклава, к настоящему моменту в больницы поступили четверо раненых палестинцев. Согласно данным израильской стороны, при обстрелах из Газы ранены двое жителей граничащего с ней Сдерота.

ХАМАС – палестинское исламское движение. С 2007 года, после победы на выборах 2006 года, удерживает власть в Секторе Газа, которая является спорной территорией с Израилем. Добивается, в том числе через военное противостояние, ухода Израиля с оккупированных в 1967 году палестинских территорий.

Ранее сообщалось, что Израиль атаковал 35 террористических объектов на территории сектора Газа. Удары по сектору Газа Армия обороны Израиля наносит в ответ на запуск почти трех десятков ракет по южным районам еврейского государства с территории палестинского приморского анклава во вторник. Часть из них была перехвачена израильской системой ПВО "Железный купол".

А перед этим истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по военным целям радикального палестинского движения ХАМАС в южной части сектора Газа. Атака произведена в ответ на попытки нанести ущерб инфраструктуре безопасности в районе границы сектора с еврейским государством.