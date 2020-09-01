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Израиль атаковал позиции сирийской армии, есть погибшие и раненые

1 сентября, 02:21

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Сирийские военные открыли ответный огонь

Израиль в понедельник, 31 августа, нанес удары по позициям сирийской армии к югу от Дамаска, в результате чего два военных погибли, семеро были ранены. Об этом сообщил военный источник, передает агентство SANA.

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"Нападение было совершено со стороны горы Хермон и оккупированных Израилем Голанских высот", – рассказал собеседник агентства.

По его словам, сирийские зенитчики открыли огонь по воздушным целям и им удалось поразить несколько израильских ракет.

В то же время телеканал Al Hadath сообщил, что ракетные удары были нанесены израильскими ВВС, атаковавшими склады с оружием шиитских формирований в районе международного аэропорта Дамаска.

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Напомним, 31 августа Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС заключили соглашение о деэскалации ситуации в секторе Газа, фактически договорившись о перемирии в регионе, где ситуация в августе снова обострилась.

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Мы также сообщали, что 25 августа на северо-востоке Сирии у города Дерик российский бронетранспортер протаранил американский бронированный автомобиль, в результате чего экипаж последнего получил ранения.

Видео: Русская весна

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Израиль Сирия атака
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