Израиль экстрадировал в США российского хакера

/ Фото: Pixabay

Израиль начал процедуру экстрадиции гражданина России Алексея Буркова в США, где его обвиняют в преступлениях в сфере банковской безопасности.

Выдать россиянина было решено после того, как он проиграл суд последней инстанции – 10 ноября Верховный суд Израиля отклонил апелляцию адвокатов Буркова на экстрадицию.

Сторона защиты апеллировала к тому, что Россия также потребовала экстрадиции Буркова, но заявление Москвы поступло после того, как запрос из США уже был одобрен.

Реклама

Министр юстиции Израиля Амир Охана уже подписал распоряжение об экстрадиции Алексея Буркова в США.

По этому поводу посольство РФ в Израиле выразило сомнения насчет "способности израильских властей обеспечить безопасность посещающих страну российских граждан".

Россиянин был задержан в декабре 2015 года в аэропорту Тель-Авива по американскому запросу. Вашингтон считает его причастным к краже и продаже в интернете данных 62 тыс. банковских карт.

Ранее СМИ допускали возможность обмена Буркова на израильтянку Нааму Иссахар, которую приговорили в России к 7,5 годам колонии за хранение и контрабанду наркотиков – во время пересадки в аэропорту "Шереметьево" у нее нашли 9,6 грамм гашиша.

Напомним, в прошлом году власти Грузии экстрадировали в США гражданина России, которого обвиняют в совершении кибератак на американские компании.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, как действовать, если вы стали жертвой интернет-вымогателей. Подробнее в видеосюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама