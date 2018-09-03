Израиль готов бомбить иранские базы в Ираке

Израиль готов атаковать иранские военные объекты не только в Сирии, но и в Ираке, заявил 3 сентября израильский министр иностранных дел Авигдор Либерман на пресс-конференции.

"Конечно, мы наблюдаем за всем происходящим в Сирии, и, касательно иранской угрозы, мы не ограничиваем себя только сирийской территорией. Это должно быть ясно", – цитирует его Reuters.

На вопрос журналистов о том, подразумевают ли его слова возможные действия в Ираке, Либерман сказал: "Мы будем бороться с любой иранской угрозой, и не имеет значения, откуда она исходит. Израиль полностью свободен. И мы сохраняем за собой эту свободу действий".

Его слова пока никак не прокомментировали ни в Ираке, ни в Иране.

Угроза Либермана прозвучала на фоне просочившейся на прошлой неделе в СМИ информации о том, что Иран передал иракским союзникам баллистические ракеты близкого радиуса действия, которые могут поразить Израиль.

Напомним, что особенной эскалации израильско-иранский конфликт достиг в мае этого года, когда иранцы нанесли по Израилю ракетный удар с сирийской территории.

Кроме того, министр обороны США Джеймс Мэттис предупреждал о вероятности такого конфликта.

Позже, в августе, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил вмешаться в возможную войну с Ираном из-за Баб-эль-Мандебского пролива.