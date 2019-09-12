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Израиль готовит масштабную военную операцию

12 сентября, 13:06

Премьер Израиля упомянул возможность свержения режима ХАМАС в этом анклаве

Сара и Биньямин Нетаньяху. Фото: пресс-служба израильского правительства

Сара и Биньямин Нетаньяху. Фото: пресс-служба израильского правительства

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху который, ранее заявил о намерении аннексировать Иорданскую долину, в интервью 13-му телеканалу израильского телевидения заявил о большой вероятности полномасштабной операции израильских военных в секторе Газа, но при этом призвал не торопить события.

"Кажется, у нас не будет другого варианта, кроме как начать широкомасштабную операцию в секторе Газа", – цитирует издание Yedioth Ahronoth слова премьера.

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При этом он упомянул возможность "свержения режима ХАМАС" в этом анклаве. "Военная операция будет, но я начну ее, когда мы будем готовы, и ни минутой раньше. Я не основываю свою политику на сообщениях в Twitter", - добавил премьер.

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Накануне израильские самолеты нанесли удары по Газе через несколько часов после того, как две ракеты были выпущены из анклава в сторону Израиля.

По данным израильских военных, в зоне ракетного обстрела из сектора Газа оказались почти полмиллиона граждан, в том числе и Нетаньяху, который был вынужден покинуть трибуну во время встречи со своими сторонниками в Ашдоде. Премьер не пострадал и через несколько минут продолжил выступать.

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Израиль сектор Газа Нетаньяху

Источник: Интерфакс

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