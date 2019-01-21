Израиль и Чад восстановили дипломатические отношения, разорванные 47 лет назад

По словам израильского премьера, сейчас происходит революция в отношениях между Израилем и арабским и мусульманским миром

Фото: AFP

Израиль и Чад восстановили дипломатические отношения, разорванные 47 лет назад //smm5.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/4f7/952/5c44f7952cda7.jpg //smm3.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/4f7/952/5c44f7952cda7.jpg 2019-01-21T00:37:00+02:00 Другие страны По словам израильского премьера, сейчас происходит революция в отношениях между Израилем и арабским и мусульманским миром

Израиль и Чад восстанавливают дипломатические отношения, разорванные 47 лет тому назад.

Об этом заявили в бюро израильского премьер-министра в воскресенье, 20 января, после встречи Биньямина Нетаньяху, который ранее рассказал об ударах армии Израиля в Сирии, с президентом Чада Идрисом Деби, передает dw.com.

Встреча произошла в столице Чада – Нджамене. Перед отлетом в Нджамену Нетаньяху назвал свой визит историческим, подчеркнув, что Чад является страной с преобладанием мусульманского населения.

По словам израильского премьера, сейчас происходит революция в отношениях между Израилем и арабским и мусульманским миром. "Это очень беспокоит и даже вызывает гнев у Ирана и палестинцев", которые пытаются помешать этому процессу, отметил он.

Президент Чада в ноябре 2018 года совершил неожиданный трехдневный визит в Израиль, в ходе которого заявил, что заинтересован в восстановлении полных дипломатических связей. После того, как он покинул страну, Нетаньяху пообещал "в скором времени" прилететь в столицу Чада для официального восстановления связей.

"Отношения между нашими странами были прерваны в 1972 году по конкретным историческим причинам, но наши особые отношения продолжались все время", – заявил тогда Деби, который правит Чадом с 1990 года.

Под давлением ливийского лидера Муамара Каддафи и саудовского короля Фейсала Чад разорвал отношения с Израилем в ноябре 1972 года. Тем не менее в последующие годы между двумя странами осуществлялись неофициальные контакты. Израиль, в частности, продавал властям африканской страны оружие.

Ранее сообщалось, что правительство Южной Африки намерено сократить дипломатические отношения с Израилем в знак протеста против жестокого обращения с палестинским народом.

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