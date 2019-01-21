Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
28,03
31,95
УКР
Главная   Мировые новости   Другие страны

Израиль и Чад восстановили дипломатические отношения, разорванные 47 лет назад

Сегодня, 00:37

По словам израильского премьера, сейчас происходит революция в отношениях между Израилем и арабским и мусульманским миром

Фото: AFP
Израиль и Чад восстановили дипломатические отношения, разорванные 47 лет назад //smm5.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/4f7/952/5c44f7952cda7.jpg //smm3.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/4f7/952/5c44f7952cda7.jpg Другие страны По словам израильского премьера, сейчас происходит революция в отношениях между Израилем и арабским и мусульманским миром

Израиль и Чад восстанавливают дипломатические отношения, разорванные 47 лет тому назад.

Об этом заявили в бюро израильского премьер-министра в воскресенье, 20 января, после встречи Биньямина Нетаньяху, который ранее рассказал об ударах армии Израиля в Сирии, с президентом Чада Идрисом Деби, передает dw.com.

Встреча произошла в столице Чада – Нджамене. Перед отлетом в Нджамену Нетаньяху назвал свой визит историческим, подчеркнув, что Чад является страной с преобладанием мусульманского населения.

По словам израильского премьера, сейчас происходит революция в отношениях между Израилем и арабским и мусульманским миром. "Это очень беспокоит и даже вызывает гнев у Ирана и палестинцев", которые пытаются помешать этому процессу, отметил он.

Президент Чада в ноябре 2018 года совершил неожиданный трехдневный визит в Израиль, в ходе которого заявил, что заинтересован в восстановлении полных дипломатических связей. После того, как он покинул страну, Нетаньяху пообещал "в скором времени" прилететь в столицу Чада для официального восстановления связей.

"Отношения между нашими странами были прерваны в 1972 году по конкретным историческим причинам, но наши особые отношения продолжались все время", – заявил тогда Деби, который правит Чадом с 1990 года.

Под давлением ливийского лидера Муамара Каддафи и саудовского короля Фейсала Чад разорвал отношения с Израилем в ноябре 1972 года. Тем не менее в последующие годы между двумя странами осуществлялись неофициальные контакты. Израиль, в частности, продавал властям африканской страны оружие.

Ранее сообщалось, что правительство Южной Африки намерено сократить дипломатические отношения с Израилем в знак протеста против жестокого обращения с палестинским народом.

Израиль, Чад, Нетаньяху, дипотношения

Вы сейчас просматриваете новость " Израиль и Чад восстановили дипломатические отношения, разорванные 47 лет назад". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В израильском министерстве взорвалась граната: есть пострадавшие

13 января, 19:13

В полиции называют причиной ЧП аварийное срабатывание гранаты со слезоточивым газом на складе

Нетаньяху рассказал об ударах армии Израиля в Сирии

13 января, 13:05

Армия обороны Израиля ведет непримиримую борьбу с террористической группировкой "Хезболла" на территории соседних стран

Израильские военные рассказали о главной ошибке Ирана в Сирии и своих успехах

12 января, 17:38

Примерно два с половиной года назад Израилю пришлось пересмотреть свое отношение к ударам из-за действий Ирана

Военные Израиля в ответ на ракетный удар обстреляли объекты ХАМАС

7 января, 10:13

ВВС Израиля жестко ответили на запуск ракеты по территории страны

Израиль вслед за США официально вышел из ЮНЕСКО

2 января, 01:05

Представитель Израиля в ООН сказал, что его страна не планирует быть членом "организации, которая действует против нее"

Перемирие нарушено: Израиль ответил на ракетную атаку ХАМАС

29 декабря 2018, 07:59

Силы обороны Израиля зафиксировали ракетный пуск из сектора Газа, ставший первым за более чем месячный период

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Потепление и снег: прогноз погоды в Украине на неделю

12 января, 07:21

14 января, в понедельник средняя температура днем по всей Украине составит от -1 до +1

Чего ждать пенсионерам в 2019 году: выплаты вырастут, а накопительные пенсии отсрочат

9 января, 07:38

Средняя пенсия в стране вырастет минимум на 20%

Прогноз погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле

4 января, 07:00

Ученые говорят: природные катаклизмы станут разрушительнее и повторяться будут чаще

Выборы-2019: кто идет и с чем идет

2 января, 07:22

Потенциальных кандидатов в президенты можно условно разделить на три группы