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Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня

1 сентября, 00:15

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Посредником в переговорах выступил Катар

Израиль и радикальное движение ХАМАС заключили соглашение о деэскалации ситуации в секторе Газа. Об этом сообщает издание Thе Jerusalem Post.

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Согласно заявлению лидера ХАМАС Яхьи Синвара, у согласию пришли "после раунда обсуждений и контактов, в том числе с посланником Катара Мохаммедом Аль-Эмади".

"Эмади курсирует между Израилем и сектором Газа в течение нескольких дней, пытаясь предотвратить полномасштабную военную конфронтацию", – отмечает издание.

Объявление о деэскалации было сделано лидером ХАМАС после двух недель напряженности между Израилем и движением, в течение которых обе стороны атаковали друг друга.

Издание сообщает, что представители службы безопасности Израиля подтвердили сообщение о перемирии.

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В ХАМАС считают, что, кроме прочего, новые договоренности помогут жителям сектора Газа справиться со вспышкой коронавируса.

Напомним, в середине августа Армия обороны Израиля нанесла серию ударов по военным объектам радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск на израильскую территорию связок воздушных шаров с прикрепленной к ним взрывчаткой.

Видео: Reuters

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Израиль сектор Газа ХАМАС перемирие деэскалация
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