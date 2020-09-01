Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня

Израиль и радикальное движение ХАМАС заключили соглашение о деэскалации ситуации в секторе Газа. Об этом сообщает издание Thе Jerusalem Post.
Согласно заявлению лидера ХАМАС Яхьи Синвара, у согласию пришли "после раунда обсуждений и контактов, в том числе с посланником Катара Мохаммедом Аль-Эмади".
"Эмади курсирует между Израилем и сектором Газа в течение нескольких дней, пытаясь предотвратить полномасштабную военную конфронтацию", – отмечает издание.
Объявление о деэскалации было сделано лидером ХАМАС после двух недель напряженности между Израилем и движением, в течение которых обе стороны атаковали друг друга.
Издание сообщает, что представители службы безопасности Израиля подтвердили сообщение о перемирии.
В ХАМАС считают, что, кроме прочего, новые договоренности помогут жителям сектора Газа справиться со вспышкой коронавируса.
Напомним, в середине августа Армия обороны Израиля нанесла серию ударов по военным объектам радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск на израильскую территорию связок воздушных шаров с прикрепленной к ним взрывчаткой.
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