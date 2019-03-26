Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,89
30,45
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Израиль и сектор Газа выбрали шаткое перемирие, но готовы к войне

Сегодня, 14:14

ЦАХАЛ готов ответить на новую агрессию из сектора Газа, поэтому возле анклава остаются войска и военная техника

Израиль и сектор Газа выбрали шаткое перемирие, но готовы к войне Другие страны ЦАХАЛ готов ответить на новую агрессию из сектора Газа, поэтому возле анклава остаются войска и военная техника

При посредничестве Египта Израиль и палестинские группировки заключили неофициальное перемирие по принципу "тишина встречается тишиной", прекратив при этом обмениваться ракетными обстрелами, пишет агентство Maan.

Теперь представители Египта пытаются предотвратить дальнейшую эскалацию в секторе Газа, и журналисты утверждают, что боевики согласились соблюдать перемирие, если израильская сторона не будет атаковать анклав.

В то же время, в совместном оперативном штабе группировок заявили о своей приверженности прекращению огня, а также готовности к любому развитию ситуации.

Израильские СМИ пишут о готовности вооруженных сил республики ответить на новую агрессию из сектора Газа, поэтому возле анклава остаются войска и военная техника Армии обороны Израиля.

Видео: Reuters

Напомним, что очередной виток напряженности вокруг Газы начался с того, что утром 25 марта выпущенная из сектора ракета попала в жилой дом в поселении Мишмерет севернее Тель-Авива. В результате этой атаки пострадали семеро израильтян, включая детей.

Как мы писали, в ответ на это израильская армия вечером того же дня начала наносить удары по позициям контролирующей сектор группировки ХАМАС.

Кроме того, вечером, после того, как группировки заявили о прекращении огня, израильские сообщили сообщили о том, что южные районы государства были атакованы десятками ракет . В ответ военные поразили 15 целей в Газе и продолжили наносить удары по позициям ХАМАС, в том числе с использованием танков и вертолетов.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Израиль, сектор Газа, Палестина, палестинцы, ракетный удар

Вы сейчас просматриваете новость " Израиль и сектор Газа выбрали шаткое перемирие, но готовы к войне". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Сегодня , ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ХАМАС заявил, что прекратил обстрелы в секторе Газа

Сегодня, 00:19

Египту удалось достичь успеха в прекращении огня между оппонентами

В Израиле снова зазвучали сирены тревоги: система ПРО засекла снаряды

Сегодня, 02:27

Противоракетная система "Железный купол" перехватила несколько снарядов

Израиль начал частичную мобилизацию и стягивает войска к Газе

Вчера, 11:44

Ракета, выпущенная по израильской территории из сектора Газа, была запущена членами движения ХАМАС

Ракетный удар по Израилю: в ХАМАС сделали заявление

Вчера, 14:43

По данным египетской разведки, ракеты могли быть пущены по ошибке

Воздушная тревога сработала в нескольких районах Израиля

Вчера, 23:17

Вступил в силу режим прекращения огня между палестинцами и израильтянами

Израильские истребители атаковали офис лидера ХАМАС

Вчера, 23:35

Мишенью израильских военных стала штаб-квартира разведки ХАМАС в секторе Газа

В Букингемском дворце сделали заявление о ребенке Меган Маркл

Светличная: «У нас с Андреем Мироновым была единственная ночь»

Андрей Миронов: роман с Фатеевой, два брака и любовницы

Когда наступает биологическая старость человека?

Как похудеть в области живота: 7 способов, которые работают

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака

Эверест тает: на поверхности появляются тела погибших альпинистов

Насыпи обрушились: с Крымским мостом произошло новое ЧП

Ошибки в поцелуях: чего не стоит делать

''Рабство?" В Крыму жители резко восстали против оккупантов
Загрузка...

За долги по коммуналке могут забрать жилье: правда ли это и что нужно знать

Сегодня, 07:51

Квартиру могут забрать только в том случае, если задолженность превышает 83 тыс. грн

Переход на летнее время: Украина будет переводить часы еще два года

Сегодня, 07:19

Украина, как и Евросоюз, будет менять время еще минимум два года — до 2021 года

Соцпомощь по статусу хотят заменить помощью по уровню доходов: что это значит

24 марта, 07:51

Эксперты говорят, что придется менять все, включая систему налогообложения

Нужно зубрить: впечатления от похода на пробное ВНО

24 марта, 07:38

Журналист сайта "Сегодня" прошел пробное оценивание по украинскому языку и литературе

Стали известны истинные причины развода Ани Лорак

Борис Корчевников раскрыл личный секрет после смерти Началовой

Алкоголизм, депрессия и анорексия дочери: драмы жизни Догилевой