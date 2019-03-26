Израиль и сектор Газа выбрали шаткое перемирие, но готовы к войне

ЦАХАЛ готов ответить на новую агрессию из сектора Газа, поэтому возле анклава остаются войска и военная техника

Израиль и сектор Газа выбрали шаткое перемирие, но готовы к войне 2019-03-26T14:14:00+02:00 Другие страны ЦАХАЛ готов ответить на новую агрессию из сектора Газа, поэтому возле анклава остаются войска и военная техника

















При посредничестве Египта Израиль и палестинские группировки заключили неофициальное перемирие по принципу "тишина встречается тишиной", прекратив при этом обмениваться ракетными обстрелами, пишет агентство Maan.

Теперь представители Египта пытаются предотвратить дальнейшую эскалацию в секторе Газа, и журналисты утверждают, что боевики согласились соблюдать перемирие, если израильская сторона не будет атаковать анклав.

В то же время, в совместном оперативном штабе группировок заявили о своей приверженности прекращению огня, а также готовности к любому развитию ситуации.

Израильские СМИ пишут о готовности вооруженных сил республики ответить на новую агрессию из сектора Газа, поэтому возле анклава остаются войска и военная техника Армии обороны Израиля.

Видео: Reuters

Напомним, что очередной виток напряженности вокруг Газы начался с того, что утром 25 марта выпущенная из сектора ракета попала в жилой дом в поселении Мишмерет севернее Тель-Авива. В результате этой атаки пострадали семеро израильтян, включая детей.

Как мы писали, в ответ на это израильская армия вечером того же дня начала наносить удары по позициям контролирующей сектор группировки ХАМАС.

Кроме того, вечером, после того, как группировки заявили о прекращении огня, израильские сообщили сообщили о том, что южные районы государства были атакованы десятками ракет . В ответ военные поразили 15 целей в Газе и продолжили наносить удары по позициям ХАМАС, в том числе с использованием танков и вертолетов.

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Источники: Сегодня , ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.