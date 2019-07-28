Израиль испытал на Аляске свою систему ПРО "Стрела 3": видео

Израильский премьер назвал последние испытания "невообразимо успешными" и "огромным достижением"

Фото: Министерство обороны Израиля.

Израиль, где накануне вновь произошли столкновения с палестинцами, успешно испытал в американском штате Аляска состоялись противоракетный комплекс Arrow 3 ("Стрела-3").

Об этом у себя в Twitter сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"В последние несколько недель мы провели три секретных испытания "Стрела-3". Эти эксперименты проводились на Аляске в полном сотрудничестве с нашим великим союзником — Соединенными Штатами. Они оказались невообразимо успешными. "Стрела-3" успешно перехватила баллистические ракеты за пределами атмосферы на высотах и скоростях, которых мы до сих пор не видели", — написал он.

Израильский премьер назвал эту систему "огромным достижением" для безопасности своей страны, потому что теперь у израильтян "есть возможности противостоять баллистическим ракетам, запущенным из Ирана и других стран".

Arrow 3 предназначается для перехвата целей в безвоздушном пространстве на расстоянии 400-2500 км и высоте до 100 км. В ее разработке Израилю помогала Агентство по противоракетной обороне США.

Напомним, что противоракетная программа Израиля охватывает не только эту ПРО, но и систему "Железный купол", которая регулярно отражает атаки из сектора Газа по израильским городам.

Мы также писали о последней эскалации между палестинцами и израильтянами, в ходе которой в мае палестинские радикалы всего за несколько дней выпустили по Израилю более 600 ракет. Однако при посредничестве Египта стороны сумели достичь соглашения о прекращении огня.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Израиль испытал на Аляске свою систему ПРО "Стрела 3": видео". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"