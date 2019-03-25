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Израиль начал частичную мобилизацию и стягивает войска к Газе

Сегодня, 11:44

Ракета, выпущенная по израильской территории из сектора Газа, была запущена членами движения ХАМАС

Фото: Pixabay
Израиль начал частичную мобилизацию и стягивает войска к Газе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/ae9/637/5c8ae9637ef0e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/ae9/637/5c8ae9637ef0e.jpg Другие страны Ракета, выпущенная по израильской территории из сектора Газа, была запущена членами движения ХАМАС

Армия обороны Израиля направляет дополнительные соединения к сектору Газа и начинает ограниченную мобилизацию резервистов после ракетного обстрела центральной части еврейского государства, в результате которого ранения получили семь израильтян.

"После оценки ситуации начальником Генерального штаба мы в настоящее время направляем две дополнительные бригады в район Южного командования. Проводится ограниченная мобилизация резервистов для конкретных подразделений", - говорится в распространенном военными.

Ранее официальный представитель израильской армии Авихай Эдри заявил, что ракета, выпущенная в понедельник по израильской территории из сектора Газа, была запущена членами движения ХАМАС.

"ХАМАС осуществил запуск ракеты из сектора Газа в направлении центральной части Израиля. Речь идет о ракете этого движения. ХАМАС несет ответственность за то, что происходит в секторе Газа или запускается с его территории", - отметил Эдри.

Ранее сообщалось, что семеро израильтян госпитализированы с ранениями различной степени тяжести в понедельник в результате попадания запущенной из сектора Газа ракеты в жилой дом в мошаве (сельскохозяйственное поселение – Ред.) Мишмерет в центральной части Израиля. Об этом сообщила медицинская служба "Маген Давид адом".

"Эвакуированы в госпиталь 7 человек с ранениями: женщина в возрасте 60 лет в состоянии средней степени тяжести с осколочными ранениями и ожогами, женщина в возрасте 30 лет в состоянии средней степени тяжести с осколочными ранениями в ногу, а также еще 5 раненых, включая детей в возрасте 12 лет, 3 лет и полугода", - говорится в распространенном медиками коммюнике.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что сокращает начинающийся в понедельник визит в США из-за ракетного обстрела центральной части еврейского государства из сектора Газа.

"Я говорил (о произошедшем) с начальником Генштаба Армии обороны Израиля, начальниками спецслужб и разведки. Мы видим в этом преступный акт против Государства Израиль. (Будет) силовой ответ", - цитирует премьера газета.

Напомним, ранее не менее ста целей в секторе Газа, имеющих отношение к террористической группировке ХАМАС, атаковали ВВС Израиля в ответ на предпринятый оттуда ракетный обстрел. По ее данным, среди целей, по которым были нанесены удары, – штаб-квартира ХАМАС в пригороде города Газа. Кроме того, атакованы подземный объект, на котором производились ракеты, а также несколько военных целей и КПП.

Тогда из сектора Газа запустили две ракеты по Тель-Авиву, что привело к срабатыванию сирен воздушной тревоги в городе. В результате инцидента пострадавших и ущерба нет, указали военные. 

Также напомним, один из ведущих игроков израильского оборонпрома, Israel Aerospace Industries (IAI), расширил свою линейку так называемых дронов-камикадзе, продемонстрировав анимированный ролик о новом Mini Harpy. 

В видеоролике продемонстрировали атаку Mini Harpy на мобильную (РЛС), очень похожую на те, которые используются в российских ракетных комплексах С-300 и С-400.

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Тег Израиль, армия, сектор Газа

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Источник:

ТАСС

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